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5千人連署獲回應 車頂置物箱驗車將免拆卸

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到疫情影響，國境持續嚴管，國旅大爆發，不少民眾選擇到戶外露營，車頂裝設行李箱等情況越來越普遍。 圖／福特六和提供
受到疫情影響，國境持續嚴管，國旅大爆發，不少民眾選擇到戶外露營，車頂裝設行李箱等情況越來越普遍。 圖／福特六和提供

小型汽車在驗車時，須將已辦理變更並註記置放架上物品拆除始能檢驗，引發民怨，並在公共政策網路參與平台提案修正，獲得超過5千人連署響應。公路總局評估後從善如流，同意小型車固定式置放架上裝載物品（如置物箱、露營帳篷、車邊帳等）在驗車時得免予拆卸。

受到疫情影響，國境持續嚴管，國旅大爆發，不少民眾選擇到戶外露營，車頂裝設行李箱等情況越來越普遍，不過如今有民眾在公共政策網路參與平台提案，指根據現行「道路交通安全規則」規定，小型汽車固定式置放架變更完成，但定期檢驗時，卻須將已辦理變更並註記置放架上物品(例如：車頂帳篷、行李箱(盤)、伸縮式遮陽簾等)拆除始能檢驗。

民眾質疑，該項規定的依據是民國63年7月的公路監理座談，如今都已民國110年，長達46年前的商議事項至今都還作為檢驗標準，太過荒謬，因此提案修法，希望可以放寬相關規定；提案已有超過五千人連署。

對此，交通部公路總局表示，有關車輛定期檢驗應以空車為準，主要是因道路交通安全規則第39條之1定期檢驗項目與基準規定，腳煞車、手煞車效能、平衡度、前輪側滑度應合於規定；若未以空車檢驗恐影響上揭儀器檢驗項目之公正性與正確性。

不過公路總局表示，經審議評估後認為，一般市售小型車車重多介於1200公斤至2500公斤間，車重量測誤差約24公斤至50公斤間，小型車固定式置放架上裝載物品（如置物箱、露營帳篷、車邊帳等）常鎖附固定於置放架上且重量約在30公斤以內，約等同車重量測誤差，影響車重有限，影響煞車力也甚微。

公路總局表示，考量國人日益重視休閒活動，再加上國際間新冠肺炎疫情持續嚴峻，國人無法出國旅遊均轉向國旅，小型車固定式置放架上裝載物品日益增加（如置物箱、露營帳篷、車邊帳等），遇有小型車固定式置放架上裝載上揭物品得免予拆卸，是屬符合簡政且不違反儀器檢驗項目公正性與正確性的便民作法。

公路總局表示，同意辦理車輛檢驗遇有小型車固定式置放架上裝載物品（如置物箱、露營帳篷、車邊帳等）得免予拆卸，已向本案提議者聯繫，後續也將轉知各公路監理機關暨委託汽車代檢廠據以辦理。

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