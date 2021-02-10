身心治療引入服務 助部分街友脫離流浪

台北市社會局攜手三軍總醫院與聯合醫院，將身心治療引入服務，盼幫助部分街友不再流落街頭，主要因應有研究發現，部分街友就算得到住所，仍常因「旋轉門效應」再次流浪。

台北市社會福利服務中心社工師楚怡鈞說，全台灣共2000多名街友，其中4分之1集中在台北市，當中又有9成住在台北車站跟艋舺公園附近。

楚怡鈞服務街友已10年，他認為，若就有些個案是先患精神疾病才流落街頭，可能因為沒有病識感、沒有醫療資源、沒有社會支持，遲遲未就醫，導致個案出現人際關係與社會適應問題，工作與收入不穩定，最後變成街友，之後就一直卡在這個關卡。

楚怡鈞指出，每當跟街友相關的社會案件發生，許多人就會直接認為這是個危險的族群，但其實是個案沒有機會得到醫療資源，且有些個案因為疾病發作而傷害到其他人，被強制送醫、接受身心治療，一旦病情較穩定了就被關進監獄，服完刑後又回到街頭，不斷陷入這種惡性循環。

為了補起社會安全網的破洞，北市社會局雙管齊下，與台北市立聯合醫院合作，定期到遊民收容中心為街友看診；也開設「街頭急診室」，派出社工隨三軍總醫院北投分院醫師到街頭主動尋找需要幫助的個案，針對身心狀態提供藥物治療、心理治療、安排住院、協助安置等。

與社會局合作的市立聯合醫院一般精神科主治醫師鄭勝允表示，一般認為幫助街友的第一步是「安置」，但有酒、藥癮的個案就算找到租屋處，仍會因酗酒或吸用毒品而被房東趕走，或是患有思覺失調症等疾病的街友，可能因疾病發作，認為房子不安全、 有人想害他等，再度回到街頭流浪，形成「旋轉門效應」。

鄭勝允說，他參與這計畫，1年來已經服務超過70名個案，這部分的診斷分布極廣，包括思覺失調症、躁鬱症等嚴重精神病，憂鬱症、強迫症等精神官能症，失智症、智能障礙等認知疾患，酒精、非法藥物等成癮疾患等都有遇過，其中最令他印象深刻的是一名患有思覺失調症的女性個案。

他回憶，這個案的身心障礙手冊上寫著患有思覺失調症，第一次看診時，收容中心的工作人員還特別提醒「這個人完全無法溝通」。看診過程中，這個案明顯恍神，問診都答非所問，只是一直抱著肚子說「痛」，判斷應是在急性發作期。

鄭勝允表示，思覺失調症在急性發作期間通常只能投藥治療，但他想到在學生時期，老師有特別交代，遇到20幾歲的年輕女性抱怨腹部疼痛，有可能是有婦科問題，因此將這個案轉診到婦產科，才發現她有子宮外孕。

鄭勝允說，後來在與婦產科、社工的通力合作下，這個案已經康復，且成功脫離無家者身分，有穩定工作，並會固定回來看診。

當被問到，願不願意繼續幫助街友，鄭勝允毫不猶豫地回答「當然願意啊」，他笑說，不會有人一開始就心甘情願去照顧街友，但他在這過程中找到意義，也與社工發展出合作默契，「有些愛喝酒、打架鬧事、很兇的，在我介入後就變乖乖的，會繼續做下去啦。」