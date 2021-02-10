街友被社會安全網接起 成社區好幫手

午餐時間，小李（化名）拿著防疫告示牌緩緩走到門口，呼籲排隊拿便當的街友們戴好口罩、保持社交距離。社工說，小李是曾患思覺失調症的街友，經安全網協助與治療，現在成為社區的好幫手。

台北市社會局街友專責小組社工楚怡鈞認為，就個案來說，小李在成為街友之前就患有思覺失調症，精神疾病甚至可以說是他流落街頭的原因，疾病更是自此不斷加劇，時常幻聽、情緒不穩、覺得有人要害他。

楚怡鈞指出，許多人認為「安置（housing）」就是幫助街友，但研究發現，若是患有精神疾病的街友就算找到住所，仍常因疾病發作而失去居所再次流浪，形成「旋轉門效應」。小李就是典型個案。

楚怡鈞提到，有個案因為疾病發作而傷害到其他人，被強制送醫兩個月後病情較穩定了，就被關進監獄，服完刑後又回到街頭，沒有機會接受到精神醫療資源，更會讓疾病不斷惡化。

為了不讓這類個案有機會發生，社工在小李住進遊民收容中心時，開始帶小李去看精神科。楚怡鈞說，當時雖然不是小李主動說要看醫生，但小李清楚自身狀況，很配合看診，並在疾病逐漸穩定下來後獨自租屋。

然而，藥物在緩解小李妄想症狀的同時，也讓他因沒有食慾而暴瘦近30公斤，還會夢囈、夢遊，導致房東不願再續租，因此他自行停藥，卻讓疾病復發，最終仍流落街頭。

但社工沒有放棄，再度接住逐漸掉出社會安全網的小李。楚怡鈞說，為了避免藥物副作用讓小李自行停藥，現在三軍總醫院的居家護理團隊定期會到社福中心替小李打長效針劑。

雖然長效針劑仍有副作用，讓小李的動作、反應較一般人遲緩，但小李說，現在的生活跟以前比起來比較好，不用流浪在外，「沒有喜歡但可以接受」。

楚怡鈞說，小李現在天天到社福中心來幫忙，工作人員可以很放心地將新來的街友託付給小李，請小李帶街友去戶政事務所辦身分證、去健保局辦健保卡、陪診就醫，「辦證件的快照機可能只有小李會用」。