年夜飯一頓熱量恐高3倍 門諾營養師傳授6大飲食技巧

明天就是除夕，是家戶圍爐團聚的日子，據統計年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍。想要吃得美味又無負擔，門諾醫院營養師提供6大飲食技巧，包括煮菜盡量當天吃完、避免加工食物、以蒸煮烹調方式取代油炸、每天吃不同顏色的蔬果、少喝含糖飲料及酒類、節制零食份量，春節不發胖。

門諾醫院營養師陳淑珠表示，年菜料理的烹調方式免不了油炸、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁，換算下來一餐所攝取的熱量可能超過2000大卡以上，超過平常一餐的500至700大卡。因此，建議民眾圍爐吃年菜，應選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，避免食用過量。

陳淑珠說，春節期間掌握飲食6大技巧，首先是煮菜時減少份量，當餐吃完最好，不要勉強吃剩菜而增加腸胃道的負擔；避免加工食物，盡量以新鮮食材為主。第三個是以蒸、煮、烤、滷取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，肉品建議選用油脂較低的部位。

她表示，年菜應增加蔬菜量，且每天要吃多樣不同顏色的蔬菜，增飽足感減少多餘食物的攝取。第五個記得以無糖茶飲和開水替代含糖飲料及酒精。最後一個是零食要節制、利用時間多運動，建議吃前先看食品標示就知道熱量有多少；也可將擺在桌上的糖果點心換成新鮮水果，健康過好年。