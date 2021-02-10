親赴桃園捐百萬助防疫 館長：我們都是台灣人

桃園醫院武漢肺炎院內感染風險解除，網紅「館長」陳之漢今天至桃園捐贈新台幣100萬元防疫金，給林口長庚紀念醫院檢驗醫學科及桃園市警察局，他強調防疫要團結，「我們都是台灣人」。

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫物資捐贈典禮，網紅「館長」陳之漢開設的「惡名昭彰股份有限公司」捐贈新台幣100萬元防疫金，其中50萬元捐贈林口長庚紀念醫院檢驗醫學科防疫使用，50萬元捐贈桃園市政府警察局防疫使用。

鄭文燦致詞時表示，館長去年遭槍擊時，就是在林口長庚醫院治療，因此特別感謝林口長庚；林口長庚醫院檢驗醫學科負責全國超過2成的疫調採檢，有很多重症病人到現在也都還是送到林口長庚醫院，就連武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的相關研究，也是國內醫學中心發表論文最多的單位。

鄭文燦說，恭喜林口長庚醫院院長程文俊昨天獲聘總統府國策顧問，他在醫學的研究、公益的服務、醫院的治理上得到肯定，相信他將來在醫療政策上，一定會照顧國人的健康，林口長庚醫院也會續領航台灣。

鄭文燦也說，館長一向最支持警察，桃園市警局這次協助部桃專案尋找擴大回溯居家隔離失聯者，截至昨天累計找回104人，其中還包含遊民，非常不容易，也是這次防疫成功的原因。

陳之漢接受媒體聯訪時表示，因為看到很多熱心民眾捐贈物資到醫院，被他們的善舉感動，同時也看到很多人在數落防疫的政策、扯後腿，因此決定直接丟錢做一個示範，「發生這種事情，我們需要的是力量，需要團結、幫助」，大家都是台灣人，沒有分是不是桃園人。

針對遭綜藝天王吳宗憲提告加重誹謗及妨害信用罪，新北地檢署日前處分不起訴，陳之漢表示，「我們把事實講出來，他在那邊惱羞」，要提告沒關係，反正陪他跑這一趟，男子漢大丈夫，有罵他就會承認。