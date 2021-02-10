春節出門不想人擠人？單車輕旅行霧峰最美18公里

春節連假，想放鬆心情出遊，又不想去熱門景點人擠人？不仿來趟霧峰迴遊阿罩霧自行車之旅！交通部觀光局參山國家風區管理處響應2021年自行車旅遊年，鼓勵遊客透過霧峰在地U-bike公共自行車系統，以每小時15公里的速度，騎旅霧峰最美18公里自行車路線，並搭配「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，順訪霧峰在地特色景點，輕鬆規劃經典小鎮人文輕旅行。

參山處表示，霧峰觀光資源豐富，錯落在霧峰中心地區及周邊，各景點間的平均距離在開車10分鐘之內，但因街道狹小停車不易，因此十分適合透過自行車穿梭在霧峰巷弄間，來遊覽獨一無二的魅力景點；而腳力不夠的親子族群或是比較遠的景點，也可搭配大年初三上路的「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，讓各年齡層的遊客都能方便欣賞阿罩霧之美。

曾任教亞洲大學，目前致力於推廣霧峰單車觀光的陳永進說，霧峰小鎮擁有具地方特色的歷史文化，值得保存與愛護，透過乾溪自行車道及鄉間小路來連結許多偶像劇和婚紗拍攝勝地的亞洲大學現代美術館、羅馬競技場、光復新村青創聚落、有著懷舊風的民生故事館、見證台灣民主發展史的民主議政園區、曾是台灣五大家族之一的霧峰林家宅園古蹟群落，甚至是鮮少人知、充滿歷史傳奇色彩的北溝故宮文物典藏山洞，透過單車旅遊方式探訪霧峰這些人文歷史及美拍景點。

霧峰最美的18公里自行車路線推薦由立法院民主議政園區出發，行經國立台灣交響樂團、霧峰林家花園林獻堂博物館園區、霧峰林家宮保第園區、北溝故宮遺址、乾溪自行車道、亞洲大學美術館、921地震教育園區、光復新村。