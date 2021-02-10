都市賞櫻 平地品種添二生力軍

平地櫻花有生力軍。農委會桃園農改場推出「桃園3號­春緋」及「桃園4號­紅華」平地櫻花新品種，對都市及近郊低海拔地區風土氣候適應性強、花期穩定又容易開花，能有效解決都市裡常見櫻花樹生長勢弱、開花少及景觀效益不佳等問題，讓都市公園搖身一變為賞櫻景點。

桃園場表示，在公園景觀綠地營造櫻花海或櫻花大道的關鍵，在於慎選適應都市環境條件的平地櫻花品種。台灣地處亞熱帶，冬天氣溫高於15℃是常態，不適合大多數來自溫帶地區的日本櫻花品種。

桃園場表示，台灣常見的景觀山櫻花大多利用實生播種培養而成，因此，常有開花量少、花期不整齊及樹形生長不一致等問題。國人因民俗風情有別於日本，鍾情於紅色櫻花，桃園場新育成的「桃園3號­春緋」花瓣顏色為粉桃紅漸層至白色；「桃園4號­紅華」花瓣顏色則顯濃紅，是目前櫻花中花色最深紅的品種，更符合國人審美觀。上述兩者具整齊開花特性，觀賞品質極佳，適合都會公園與近郊休閒景觀綠地種植利用。

桃園場說，為改善都市及近郊休閒景觀，提高賞櫻品質，繼推出「桃園1號­報春」及「桃園2號­紅梅」後，再選育出「桃園3號­春緋」及「桃園4號­紅華」，具有適合平地生長、樹型整齊而生長強勢，以及花形開張且容易開花的紅花系列品種。