都市賞櫻 平地品種添二生力軍
平地櫻花有生力軍。農委會桃園農改場推出「桃園3號春緋」及「桃園4號紅華」平地櫻花新品種，對都市及近郊低海拔地區風土氣候適應性強、花期穩定又容易開花，能有效解決都市裡常見櫻花樹生長勢弱、開花少及景觀效益不佳等問題，讓都市公園搖身一變為賞櫻景點。
桃園場表示，在公園景觀綠地營造櫻花海或櫻花大道的關鍵，在於慎選適應都市環境條件的平地櫻花品種。台灣地處亞熱帶，冬天氣溫高於15℃是常態，不適合大多數來自溫帶地區的日本櫻花品種。
桃園場表示，台灣常見的景觀山櫻花大多利用實生播種培養而成，因此，常有開花量少、花期不整齊及樹形生長不一致等問題。國人因民俗風情有別於日本，鍾情於紅色櫻花，桃園場新育成的「桃園3號春緋」花瓣顏色為粉桃紅漸層至白色；「桃園4號紅華」花瓣顏色則顯濃紅，是目前櫻花中花色最深紅的品種，更符合國人審美觀。上述兩者具整齊開花特性，觀賞品質極佳，適合都會公園與近郊休閒景觀綠地種植利用。
桃園場說，為改善都市及近郊休閒景觀，提高賞櫻品質，繼推出「桃園1號報春」及「桃園2號紅梅」後，再選育出「桃園3號春緋」及「桃園4號紅華」，具有適合平地生長、樹型整齊而生長強勢，以及花形開張且容易開花的紅花系列品種。
兩個新品種盛花期分別1月中旬至下旬及1月下旬至2月上旬，在農曆年前後，適合台灣北部都市氣候環境的地景應用。新品種均已取得植物品種權，並已於桃園場官方網站公告新品種授權案，歡迎種苗業者洽詢相關種苗生產銷售事宜。
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