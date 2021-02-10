快訊

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

都市賞櫻 平地品種添二生力軍

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
桃園3號春緋。圖／桃園農改場提供
桃園3號春緋。圖／桃園農改場提供

平地櫻花有生力軍。農委會桃園農改場推出「桃園3號­春緋」及「桃園4號­紅華」平地櫻花新品種，對都市及近郊低海拔地區風土氣候適應性強、花期穩定又容易開花，能有效解決都市裡常見櫻花樹生長勢弱、開花少及景觀效益不佳等問題，讓都市公園搖身一變為賞櫻景點。

桃園場表示，在公園景觀綠地營造櫻花海或櫻花大道的關鍵，在於慎選適應都市環境條件的平地櫻花品種。台灣地處亞熱帶，冬天氣溫高於15℃是常態，不適合大多數來自溫帶地區的日本櫻花品種。

桃園場表示，台灣常見的景觀山櫻花大多利用實生播種培養而成，因此，常有開花量少、花期不整齊及樹形生長不一致等問題。國人因民俗風情有別於日本，鍾情於紅色櫻花，桃園場新育成的「桃園3號­春緋」花瓣顏色為粉桃紅漸層至白色；「桃園4號­紅華」花瓣顏色則顯濃紅，是目前櫻花中花色最深紅的品種，更符合國人審美觀。上述兩者具整齊開花特性，觀賞品質極佳，適合都會公園與近郊休閒景觀綠地種植利用。

桃園場說，為改善都市及近郊休閒景觀，提高賞櫻品質，繼推出「桃園1號­報春」及「桃園2號­紅梅」後，再選育出「桃園3號­春緋」及「桃園4號­紅華」，具有適合平地生長、樹型整齊而生長強勢，以及花形開張且容易開花的紅花系列品種。

兩個新品種盛花期分別1月中旬至下旬及1月下旬至2月上旬，在農曆年前後，適合台灣北部都市氣候環境的地景應用。新品種均已取得植物品種權，並已於桃園場官方網站公告新品種授權案，歡迎種苗業者洽詢相關種苗生產銷售事宜。

桃園4號紅華。圖／桃園農改場提供
桃園4號紅華。圖／桃園農改場提供

櫻花 賞櫻 日本

延伸閱讀

太平山森林鐵路復甦 明年6月完成可行性研究

台南最大的賞櫻區 梅嶺近千株山櫻花怒放

梨山獅頭山賞櫻免出國！參山處：來趟新春祈福開運之旅

新竹尖石司馬庫斯櫻花漸開 民宿業者：下周會盛開

相關新聞

年夜飯一頓熱量恐高3倍 門諾營養師傳授6大飲食技巧

明天就是除夕，是家戶圍爐團聚的日子，據統計年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍。想要吃得美味又無負擔，門諾...

春節出門不想人擠人？單車輕旅行霧峰最美18公里

春節連假，想放鬆心情出遊，又不想去熱門景點人擠人？不仿來趟霧峰迴遊阿罩霧自行車之旅！交通部觀光局參山國家風區管理處響應2...

春節團聚吃美食 小心這些食物與藥物產生交互作用

春節豐盛佳餚、零食、飲品，總讓人不免放縱一下多吃兩口，但台中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞提醒，用藥安全不能忘，部份藥物與食物...

南部春節期間空品由良轉差 初三到初五有紅害

南部地區在春節期間，空氣品質依然不佳，台南市環保局表示，根據預報，從年假開始，空氣將是「略差、轉好、再轉差」，空氣最好的...

圍爐就是要吃鍋！腎臟病友小心別踩雷 這些料少吃

春節過年團圓圍爐，總是少不了熱呼呼的火鍋！有慢性腎臟疾病的王先生，在之前的寒流總愛請家人準備火鍋當晚餐，近日覺得雙腳水腫...

部桃群聚感染話題帶動！桃園兩大「特色醫院」聲量衝

桃園部立醫院發生全台首起醫院群聚感染，甚至一度因為誤判情勢，連低風險的綠區也出現確診案例，指揮中心緊急增加匡列逾5千名居家隔離者，以及啟動一連串應變措施後，所幸感染沒有進一步擴大的跡象，陳時中7日宣布危機解除。這起本土群聚感染事件不只受到全台高度關注，也意外帶動不少桃園「特色醫院」的網路聲量，成為近期的話題新星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。