快訊

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節團聚吃美食 小心這些食物與藥物產生交互作用

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
吃藥需搭配200cc以上的溫、涼開水，避免藥丸卡在食道，造成藥物灼傷食道。圖／台中慈濟醫院提供
吃藥需搭配200cc以上的溫、涼開水，避免藥丸卡在食道，造成藥物灼傷食道。圖／台中慈濟醫院提供

春節豐盛佳餚、零食、飲品，總讓人不免放縱一下多吃兩口，但台中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞提醒，用藥安全不能忘，部份藥物與食物容易產生交互作用，飲食之餘還是要注意用藥安全。

多數人會忽略藥袋上的用藥禁忌，謝蕙霞表示，注意飲食與藥物的交互作用很重要，例如親友團聚難免小酌，但酒精會與部分藥物會產生交互作用，像降血糖藥物的磺醯尿素類藥品，與酒精會產生延緩藥物吸收及代謝，導致低血糖風險大幅增加。

此外，酒精也會增加含有苯二氮平類的鎮靜安眠藥物的吸收，增加中樞神經抑制作用的風險，服用這類藥物的病人就要避免飲酒。吃藥前注意藥品的飲食禁忌標示，避免產生副作用。

食物方面也要留意，謝蕙霞舉例，像食用春節期間盛產的橘子、桔子、葡萄柚等水果或果汁，可能會與降血壓藥物產生交互作用，讓血壓過低、心跳過快。

其次，抗凝血藥物就要注意不要大量食用富含維他命Ｋ的蔬菜或食品，例如花椰菜、菠菜或芥藍菜，避免降低藥物療效而增加發生血栓風險。抗凝血藥也要注意避免和部分保健食品同時服用，像魚油、銀杏都可能產生加成作用，增加出血風險。

謝蕙霞提醒，吃藥時段與搭配的水份也要注意。春節期間慢性病人要記得按時吃藥，出遊時務必隨身攜帶，忘記服藥，儘可能在想起來的兩小時內立刻補吃藥，超過兩小時就不要補吃。服藥切記必須搭配溫、涼白開水，不可喝茶飲、咖啡，甚至牛奶服用藥物，喝水吃藥至少200cc以上確實吞下藥物，才能避免藥物灼傷食道。

酒精 春節

延伸閱讀

基隆5處智慧圖書站春節不打烊 還有加碼抽獎喔

比中央更嚴 桃園各醫院春節期間維持禁止探病

視察國道春節輸運 蔡英文：每年最大挑戰 已做好準備

台南春節來這裡走走 人潮沒有景點多

相關新聞

年夜飯一頓熱量恐高3倍 門諾營養師傳授6大飲食技巧

明天就是除夕，是家戶圍爐團聚的日子，據統計年夜飯額外攝取的熱量，可能是平常1餐熱量的2至3倍。想要吃得美味又無負擔，門諾...

春節出門不想人擠人？單車輕旅行霧峰最美18公里

春節連假，想放鬆心情出遊，又不想去熱門景點人擠人？不仿來趟霧峰迴遊阿罩霧自行車之旅！交通部觀光局參山國家風區管理處響應2...

春節團聚吃美食 小心這些食物與藥物產生交互作用

春節豐盛佳餚、零食、飲品，總讓人不免放縱一下多吃兩口，但台中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞提醒，用藥安全不能忘，部份藥物與食物...

南部春節期間空品由良轉差 初三到初五有紅害

南部地區在春節期間，空氣品質依然不佳，台南市環保局表示，根據預報，從年假開始，空氣將是「略差、轉好、再轉差」，空氣最好的...

圍爐就是要吃鍋！腎臟病友小心別踩雷 這些料少吃

春節過年團圓圍爐，總是少不了熱呼呼的火鍋！有慢性腎臟疾病的王先生，在之前的寒流總愛請家人準備火鍋當晚餐，近日覺得雙腳水腫...

部桃群聚感染話題帶動！桃園兩大「特色醫院」聲量衝

桃園部立醫院發生全台首起醫院群聚感染，甚至一度因為誤判情勢，連低風險的綠區也出現確診案例，指揮中心緊急增加匡列逾5千名居家隔離者，以及啟動一連串應變措施後，所幸感染沒有進一步擴大的跡象，陳時中7日宣布危機解除。這起本土群聚感染事件不只受到全台高度關注，也意外帶動不少桃園「特色醫院」的網路聲量，成為近期的話題新星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。