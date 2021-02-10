春節團聚吃美食 小心這些食物與藥物產生交互作用

春節豐盛佳餚、零食、飲品，總讓人不免放縱一下多吃兩口，但台中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞提醒，用藥安全不能忘，部份藥物與食物容易產生交互作用，飲食之餘還是要注意用藥安全。

多數人會忽略藥袋上的用藥禁忌，謝蕙霞表示，注意飲食與藥物的交互作用很重要，例如親友團聚難免小酌，但酒精會與部分藥物會產生交互作用，像降血糖藥物的磺醯尿素類藥品，與酒精會產生延緩藥物吸收及代謝，導致低血糖風險大幅增加。

此外，酒精也會增加含有苯二氮平類的鎮靜安眠藥物的吸收，增加中樞神經抑制作用的風險，服用這類藥物的病人就要避免飲酒。吃藥前注意藥品的飲食禁忌標示，避免產生副作用。

食物方面也要留意，謝蕙霞舉例，像食用春節期間盛產的橘子、桔子、葡萄柚等水果或果汁，可能會與降血壓藥物產生交互作用，讓血壓過低、心跳過快。

其次，抗凝血藥物就要注意不要大量食用富含維他命Ｋ的蔬菜或食品，例如花椰菜、菠菜或芥藍菜，避免降低藥物療效而增加發生血栓風險。抗凝血藥也要注意避免和部分保健食品同時服用，像魚油、銀杏都可能產生加成作用，增加出血風險。

謝蕙霞提醒，吃藥時段與搭配的水份也要注意。春節期間慢性病人要記得按時吃藥，出遊時務必隨身攜帶，忘記服藥，儘可能在想起來的兩小時內立刻補吃藥，超過兩小時就不要補吃。服藥切記必須搭配溫、涼白開水，不可喝茶飲、咖啡，甚至牛奶服用藥物，喝水吃藥至少200cc以上確實吞下藥物，才能避免藥物灼傷食道。