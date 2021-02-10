忘了可以用租的！北市賣場推「環保袋自動租借機」
今天小年夜，家家戶戶忙採辦年貨，為推廣民眾購物減塑新選擇，北市環保局與家樂福合作，即日起在家樂福內湖分店及天母分店，設置「環保袋自動租借機」，提供非預期性消費或未自備購物袋的民眾，方便租借環保袋，減少塑膠袋使用量。
北市環保局表示，多數塑膠袋用過即丟，且塑膠材質在環境中，無法短時間自然分解，造成生態環境問題日趨嚴重，民眾購物自備環保袋，才是真正落實塑膠袋減量的根本之道。環保局繼2018年先後與士東市場及南門市場合作，於市場內設置「環保袋自動租借機」，今年更與家樂福合作，於家樂福內湖店及天母店設置「環保袋自動租借機」。
環保局表示，民眾可支付50元押金取得環保袋，購物後在賣場內服務台、或到環保局退還並取回押金，也可留下當環保袋，供日後購物時循環使用，藉由改變民眾消費行為，循環使用環保袋，減少塑膠袋使用量。
環保局呼籲，民眾購物時應採取「減塑三部曲：攜袋、借袋、兩用袋」，首先是鼓勵民眾優先自備環保袋；忘了帶則選用「環保袋自動租借機」；如果仍有購物塑膠袋需求，則可購買能當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，落實減廢三招「自備、重複、少用」，共同打造台北成為環保永續宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言