忘了可以用租的！北市賣場推「環保袋自動租借機」

今天小年夜，家家戶戶忙採辦年貨，為推廣民眾購物減塑新選擇，北市環保局與家樂福合作，即日起在家樂福內湖分店及天母分店，設置「環保袋自動租借機」，提供非預期性消費或未自備購物袋的民眾，方便租借環保袋，減少塑膠袋使用量。

北市環保局表示，多數塑膠袋用過即丟，且塑膠材質在環境中，無法短時間自然分解，造成生態環境問題日趨嚴重，民眾購物自備環保袋，才是真正落實塑膠袋減量的根本之道。環保局繼2018年先後與士東市場及南門市場合作，於市場內設置「環保袋自動租借機」，今年更與家樂福合作，於家樂福內湖店及天母店設置「環保袋自動租借機」。

環保局表示，民眾可支付50元押金取得環保袋，購物後在賣場內服務台、或到環保局退還並取回押金，也可留下當環保袋，供日後購物時循環使用，藉由改變民眾消費行為，循環使用環保袋，減少塑膠袋使用量。

環保局呼籲，民眾購物時應採取「減塑三部曲：攜袋、借袋、兩用袋」，首先是鼓勵民眾優先自備環保袋；忘了帶則選用「環保袋自動租借機」；如果仍有購物塑膠袋需求，則可購買能當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，落實減廢三招「自備、重複、少用」，共同打造台北成為環保永續宜居城市。