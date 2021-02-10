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春節連假開始 急診醫師：戴口罩、勤洗手做好健康管理

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
聯新國際醫院急診醫學科主任廖晏辰說，洗手是簡單而有效的健康管理。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院急診醫學科主任廖晏辰說，洗手是簡單而有效的健康管理。圖／聯新國際醫院提供

後天就是農曆新年，大部份醫院和診所春節期間暫停門診，民眾有看病需求就要到大醫院掛急診。聯新國際醫院急診醫學科主任廖晏辰表示，疫情期間除了做好帶口罩、勤洗手等防疫措施，去年入冬以來的病毒型腸胃炎病人不少，跟飲食衛生有關，提醒民眾注意食物新鮮度、避免生食，勤洗手，做好健康管理。

廖晏辰指出，往年春節期間就醫的病人，較常見的有意外傷害、車禍、感冒等上呼吸道症狀、中風和心肌梗塞等心血管疾病、腸胃不適等。

以時間點區分，過年前有下廚做年菜不小心切到手指或燒燙傷、大掃除受傷，也有南來北往發生交通事故等；連假期間則是外出拜年或出遊時，發生意外或車禍的受傷，以及圍爐大吃大喝造成腸胃不適或食物中毒等。

廖晏辰提醒，三高及慢性病人在過年期間仍需注意血壓、血糖的控制，應提早領取足夠用藥，並按時服藥。若沒算好慢性處方箋天數而斷藥，急診可滿足斷藥時的暫時領藥需求，慢性病人千萬不可停藥，特別是高血壓、糖尿病如未服藥做好控制，可能演變成嚴重的併發症。

今年由於民眾防疫配戴口罩，有助於降低上呼吸道感染機率，因此流行性感冒的情況並不明顯。廖晏辰提醒，反倒是去年秋冬至今，病毒型腸胃炎的人數不少，建議民眾要勤洗手、注意飲食安全，以免病從口入。病毒型腸胃炎來得急，可能出現腹痛、上吐下瀉，身體虛弱無力，建議多補充水分和電解質，症狀嚴重就要趕緊就醫。

預防腸胃炎感染，飯前便後要確實清洗雙手，注意食材的新鮮和保存，避免生食；年菜儘量不隔餐食用；過年期間不要暴飲暴食，酒類也要適量，避免腸胃不適。

天氣預報今年春節期間沒有強烈低溫，但心血管疾病患者與高齡長輩，仍應注意日夜的溫差；另外，空氣品質可能達到不良等級，敏感族群要多留意。

春節 慢性病 口罩

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