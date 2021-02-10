出遊別亂丟口罩 竹市環強查緝違者最高罰6千元
農曆連假開跑，但民眾出遊口罩別亂丟！新竹市環保局今呼籲，春節出遊最重要的仍是戴口罩、勤洗手，但使用過的口罩不能回收，務必要丟棄至一般垃圾桶，以免造成環境髒亂也成病菌溫床，提醒民眾亂丟廢棄口罩違規者最重可處6千元罰金。
環保局長江盛任強調，丟棄口罩的正確方式，應先提口罩兩側的耳掛繩，將白色防護層向外反折，有顏色面向內，再丟棄至一般垃圾桶內，如隨身攜有酒精或消毒劑噴罐者，可先噴灑廢棄口罩後再丟棄，落實環保綠生活清潔環境。
江盛任表示，隨意亂丟用過的口罩不僅會造成環境髒亂，更有可能成為病菌溫床，形成防疫破口。為避免防疫破口，環保局將針對醫院周邊、觀光景點、傳統市場及各交通場站等處，加強廢棄口罩亂丟稽查作業，違規者最重處6千元罰鍰，還必須參加環境講習4小時。
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