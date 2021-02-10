南部春節期間空品由良轉差 初三到初五有紅害

南部地區在春節期間，空氣品質依然不佳，台南市環保局表示，根據預報，從年假開始，空氣將是「略差、轉好、再轉差」，空氣最好的時間點為小年夜到初一，最差時間點為初三到初五，而空汙應變春節不打烊，將視狀況隨時執行。

環保局表示，環保局在年前即彙整在春節期間有營運之大型工廠名冊資料，掌握工廠排休情形，將依據空氣品質狀況，執行減少空氣汙染之工作，包括公私場所自主減產、調整製程、提升汙防效率等。

環保局表示，空氣汙染的原因無論是境外、境內或氣候條件所致，環保局24小時排班不鬆懈，一旦本市空氣品質達不良等級，立即出動人力投入空品應變工作，減緩空污。

除了汙染源的應變之外，道路洗街更是改善空汙及過年期間給市民及觀光客良好用路環境最有效的方法，環保局從小年夜到初六，每天凌晨5時針對不同行政區執行重點道路洗街，一直到隔日清晨3點，街道洗街工作過年不打烊。

根據預報，過年期間空氣品質變化，小年夜(2/10)白天，南部風速偏弱，微弱陸風導引上風處汙染物往南累積，空氣品質以普通至橘色提醒；到了晚上，鋒面通過台灣風速增強，加上下雨有效去除污染物，空氣品質逐漸轉普通為主。

除夕(2/11)大氣水平擴散條件好，空氣品質多為良好至普通；初一(2/12)～初二(2/13)，北風減弱，台南市位在下風處，因此清晨到上午空氣品質容易轉差；初三(2/14)～初五(2/16)，大環境趨於靜風，大氣擴散條件差，帶動福建沿岸汙染物靠近台灣，加上西半部晨間有濃霧生成，因此空氣品質預估局部紅色警示。

環保局表示，春節期間將每日在環保局的臉書上提供當日空氣品質概況與提醒，提供給民眾作為外出走春參考。