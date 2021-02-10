圍爐就是要吃鍋！腎臟病友小心別踩雷 這些料少吃

春節過年團圓圍爐，總是少不了熱呼呼的火鍋！有慢性腎臟疾病的王先生，在之前的寒流總愛請家人準備火鍋當晚餐，近日覺得雙腳水腫、虛弱無力、噁心嘔吐，回診抽血發現腎功能惡化，血鉀、血磷過高。高醫營養部建議，腎臟病友想吃鍋，最好是「吃料不喝湯」，少吃含磷酸鹽的加工食品，也儘量避免攝取容易吸附湯汁的食材。

高醫營養部營養師李純瑜表示，慢性腎臟病患者還是可以吃火鍋的，但火鍋湯底以清水為宜，並養成「吃料不喝湯」的習慣，以免增加腎臟代謝的負擔。目前市面上常見的火鍋湯底，如大骨湯、罐頭高湯，或是添加雞湯塊、鲣魚粉提味，甚至藥膳或蕃茄、蔬果熬煮，標榜養生健康，都儘量少碰，因為這些濃郁高湯含鈉、磷、鉀過高，喝多了易引起高血鉀，增加腎臟病復發風險。

至於火鍋料的選擇，李純瑜建議少吃丸類、餃類、香腸火腿、魚豆腐等富含「磷酸鹽」的加工食品，也避免攝取容易吸附湯汁的食材，像是凍豆腐、炸豆皮、冬粉等，以免吃火鍋的同時，也吃進過多的鈉跟鉀，而增加腎臟負擔。食材還是「天然的尚好」，如魚肉片、肉片、雞蛋、嫩豆腐、蛤蜊、鮮蝦等，都可攝取到優質的蛋白質。

高醫營養師黃泰傑表示，有些市售蔬菜的鉀都很高，慢性腎臟病人切勿攝食生菜，蔬菜煮滾至少3分鐘以上，讓鉀離子溶出，且吃菜不喝湯，才能減少鉀離子的攝取量。慢性腎臟病友要減少蛋白質較高的蔬菜攝取，像是蘆筍、菠菜、地瓜葉、豆莢類、芽菜類、青花菜、菇類等，改選擇高麗菜、大白菜、苦瓜、冬瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、甜椒、萵苣、木耳等食材。如不瞭解個人的蛋白質份量需求，建議照會諮詢營養師。