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部桃群聚感染話題帶動！桃園兩大「特色醫院」聲量衝

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圖擷自聯新國際醫院臉書
圖擷自聯新國際醫院臉書

文／葛緯詩

桃園部立醫院發生全台首起醫院群聚感染，甚至一度因為誤判情勢，連低風險的綠區也出現確診案例，指揮中心緊急增加匡列逾5千名居家隔離者，以及啟動一連串應變措施後，所幸感染沒有進一步擴大的跡象，陳時中7日宣布危機解除。這起本土群聚感染事件不只受到全台高度關注，也意外帶動不少桃園「特色醫院」的網路聲量，成為近期的話題新星。


天晟醫院

近一年網路聲量：5,426筆

擁有南桃園最大醫療體系的天晟醫院，對於許多在地人來說並不陌生，近年來積極轉型，走向社區化、飯店化及服務化的在地醫事產業特色，深耕社區醫療、長照與日照服務。面對台灣在2020年出生人口出現死亡交叉，即將到來的超高齡社會，天晟醫院首推居家醫療、居家藥事、居家護理、居家復健和居家服務的「5G服務」，解決居家長照資源不足的問題，讓輕度到重度失智症的家屬，能夠輕鬆取得一條龍的照護服務，強化資源運用的便利性，減輕有這些照顧需求家屬的負擔。

image source:翻攝自谷歌地圖


此外天晟醫院走入社區，除了協助安排社區巡迴專題系列講座，也開立相關教育訓練課程，讓志工與家庭照顧者都能學習相關的照顧資訊，達到替社區鄰里間有需求的長者，提供即時的居家復健與照顧服務。除了加強在地化的服務，天晟醫院也致力達成國際醫療整合，就算在國外的就診紀錄也可以匯回院方，發展國際醫療旅遊等等，這次在桃園部立醫院的群聚感染風波下，一舉躍上檯面，成為許多網友津津樂道的話題。


壢新醫院

近一年網路聲量：5,984筆

身為全台灣第一個整合性運動醫學中心，桃園壢新醫院在這次的風波中，也快速引起網友的關注，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，會發現知名超馬好手陳彥博也出現在關鍵領袖中。作為台灣首屈一指的運動醫學中心，壢新醫院融合中西醫的治療方式，結合營養師、物理治療師、運動防護員等有關專業人員，成為國內各職業運動員指定的醫療與健康管理醫院。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2020/02/11~2021/02/09)


其中像擁有超高人氣的職棒Lamigo桃猿隊，從2011年起就與壢新醫院結盟，由運動醫學中心負責全隊的照護，院內許多醫師也都擔任國家代表隊、國家選手訓練中心的顧問，不時需要南下為國手看診。曾幫助擊劍選手張佳鈴共同治療腰傷，最後在不需要開刀的情況下，順利克服傷勢完成比賽的運動醫學科主任林頌凱表示，從事該工作最大的成就感來自「看著選手重新站上舞台，並獲得好成績」，但也因此有著更大的挑戰，比起一般的復健科只要求回復到不痛，更要幫助運動選手恢復到能發揮極致運動表現的狀態。


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