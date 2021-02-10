國五返鄉車潮湧現 小年夜國道5處路段恐塞車

今天是春節連續假期第一天(小年夜)，高公局表示，昨天全日交通量為104百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)1.2倍，國5交通量為3百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)1.2倍。

高公局分析，昨日下午以南向車流為主，國1內湖至圓山、后里至台中系統、國3和美至彰化系統車多路段於晚間7時後紓解，國5北向頭城至坪林於下午4時起出現車多情形，直到晚間6時紓解，其餘路段大致正常。

至於本日零時至五時平均交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.3倍。高公局表示，預估本日交通量為105百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括：0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局預判，今日上午將出現南向車潮，包括國一楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國三三鶯到關西、快官到霧峰以及國五南港到坪林等五大路段都是今天容易壅塞路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。長途部分，可多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，儘量利用省縣道，不要上國道。