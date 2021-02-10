吳慷仁：知道自己擁有什麼，是人生最快樂的事

2019年的金鐘獎，吳慷仁為了《斯卡羅》電視劇精壯、極瘦的模樣令人印象深刻；而在2020年4月時開拍的《我沒有談的那場戀愛》，吳慷仁又再爆肥到十分臃腫、人生最高峰體重的模樣……

提到吳慷仁，你一定對他多變且精湛的演技印象深刻，不論是《下一站，幸福》的花拓也、《麻醉風暴》中的葉建德、《一把青》裡頭的郭軫，還是《白蟻：慾望謎網》詮釋之白以德，甚至是讓觀眾充滿共鳴和體悟的《我們與惡的距離》王赦，他總是能從不同的角色中激盪扣人心弦的震撼。

過去曾獲得金鐘男配角、男主角獎殊榮的吳慷仁，也在台北電影節抱回最佳男主角之肯定，他總是能活出不同角色的深意，熟稔劇本並在專業發揮下綻放光彩──非科班出身的他，正用不同階段的人生底蘊，演繹出澎湃的感動。

在《我沒有談的那場戀愛》有著全新的戲劇體驗

吳慷仁的最新作品，是由徐譽庭、許智彥兩位導演所全新打造的電影《我沒有談的那場戀愛》。這是他們繼金馬作品《誰先愛上他的》後，再度觸動人心的溫暖巨作。電影由吳慷仁、艾怡良、傅孟柏與9m88攜手主演，以最寫實甜蜜的愛情故事，大談戀愛中的喜怒哀樂。

《我沒有談的那場戀愛》劇情從「Facebook的封鎖名單」展開，探討封鎖一個人，是因為一時任性？還是徹底不願再得知對方的任何消息？封鎖之後，就真的可以忘記嗎？吳慷仁更在戲中扮演吊兒啷噹的風流男子，還為戲敬業到讓自己胖到90公斤。

吳慷仁分享，這次拍攝的經驗，是他前所未有的感受，特別是殺青後的那種回饋，是他當演員至今沒有體悟過的感動。「因為在拍攝的過程壓力極大，期待合作的心情加上導演對自己的了解、給了我一個這樣的角色，雖然這段過程非常辛苦，但真正幸福的是，整個劇組帶來的收穫。」

他說，其實在電影開拍前，徐譽庭就有給每位演員一封信，裡面寫了滿滿想說的話、對角色的想法和期待，以及希望合作後產生的火花，因此就算導演在拍攝過程中不停的兇他、永遠覺得他表現不夠好，對他來說都是心甘情願的溫暖，「在現在這個階段，能找到一個還能否定自己的導演，那是最感動的事。」

吳慷仁詮釋出以往從沒有過的角色面貌

吳慷仁自爆，對於徐譽庭的崇拜，早在2014年便開始了，那時看了她的偶像劇編劇作品《妹妹》後，便私訊她、毛遂自薦想要演出導演的作品，他笑說那時候膽子比較大，自己也很想要有不同的嘗試，因此能在那之後牽線、認識、進而促成這次的演出，其實有種實現夢想的感覺。

吳慷仁在《我沒有談的那場戀愛》中，飾演的角色是位瀟灑、風流倜儻、不拘小節的隨興男子，他戀愛經驗豐富，卻沒有一個可以定下來的對象，這種誇張的反差表現是他從未有過的角色特質。

徐譽庭就說，「吳慷仁很早以前就已經想合作，但他經常演一些嚴肅角色，這次就想讓他挑戰皮一點，像是快40歲了還是個頑童、他越認真人家越覺得他在玩，他自己也搞不懂為什麼。」

徐譽庭逼出吳慷仁最原始的模樣

在這次截然不同的挑戰中，吳慷仁坦言拍片的時候壓力非常大，「那是緊張、是焦慮，是每天都會有人跟你說自己表現不好的折磨，其實這樣被講一個月，心情當然會不好，但我也想要沉澱自己，就算不斷的重來，我也不會有太多的情緒。」

像是在表演時，導演會給他非常多的方向，這些目標打破了他過往的經驗法則與直覺，更何況是經驗這麼豐富的他。「我已經是個很有想法的演員，但導演反而想要找回我最原始的東西，那是私下的我、導演看到的我，她希望看到一個不要用技巧，甚至是修飾過的表演，這樣很『吳慷仁』的感覺是我自己沒試過的。」

他強調，這次的演出經驗，那種收穫跟體悟是很大的，這幾年自己心境的改變，也和以前差很多，「不是一定要追求什麼樣的獎項，而是用心的做一件事情、不要想太多，那種不用假裝自己很厲害的心情是很踏實的。」

超級敬業！58公斤到90公斤的體重挑戰

如果你還記得，在2019年的金鐘獎，吳慷仁為了《斯卡羅》電視劇瘦身成幾乎「國父」般的模樣，那精壯、極瘦的模樣令人印象深刻；而在2020年4月時開拍的《我沒有談的那場戀愛》，吳慷仁又再爆肥到十分臃腫、人生最高峰體重的模樣，猶如「吹氣球」般的體重變化，讓人讚歎那敬業的程度。

吳慷仁分享，這中間的體重變化，是58公斤到90公斤的差別，當中整整落差達32公斤，而之所以願意這樣挑戰自我的極限，其實未必是全是導演的要求。

「我自己都沒辦法接受自己不為角色做準備。」

好比說，在《斯卡羅》中，他詮釋的就是那個年代的平埔族，所以自然膚色要黑，加上當年有飢荒，體型本來就應該更纖瘦；而《我沒有談的那場戀愛》則是導演希望他以胖的模樣讓整個人的態度更「鬆」一點，結果他胖到超乎導演的想像。

當時為了瘦，他每天跑步、吃得非常少，「就算餓也是忍耐，我意志力可是很強的。」

不過，從2020年2月拍完《斯卡羅》後，他開始在短短的一個月內讓自己爆肥，「我每天吃個五到六餐、滷肉飯、熱量超高的食物，就算不餓還是要吃，吃到非常非常的痛苦，體型變胖最大的挑戰是根本綁不到鞋帶，就連擦屁股也不好擦，移動困難、對健康也傷害很大。」

最厲害的是，他在殺青一個半月瘦回來，回到現在標準的72公斤。

吳慷仁笑說，為了這種忽胖忽瘦的身材變化，他都必須先談好各種商業拍攝，也許是提前拍好、或協調廠商是否能等他回到標準的身材，「還好大家都願意等我。」

吳慷仁：知足是人生最大的樂趣

回過頭來，吳慷仁說他很滿意現在的生活，也很喜歡現在工作的狀態，他也提到剛出道那幾年比較混沌，「那時候很辛苦，要求自己要做到、永遠保持正向並不是件那麼容易的事情，加上別人對我的期待很高，也把自己逼得很緊。」

不過，隨著時間的歷練、他形容自己是長大了、更有自信了，特別是當自己心裡的話跟做出來是一樣的時候，知足是種很大的樂趣，「知道自己擁有什麼，是人生最快樂的事。」

未來，吳慷仁希望從演員的身分，帶給觀眾更多的收穫和感動，「期待自己老的時候，大家會對我有什麼樣的評價，而要當活在觀眾心裡的演員，是件很不容易的事情。我相信堅持著表演的熱忱、持續細水長流，那是最感動的事。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.2.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）