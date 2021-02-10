平價牛排店「誤開30萬發票」使營業稅高達1.5k 闆娘急尋客

普通的平價牛排價位通常在兩百元到五百元不等，但日前一家在台南的牛排店竟誤開出一張30萬的發票，該店家表示在8日因員工疏忽，將發票誤植為30萬420元，並已貼出發票號碼「98388774」，希望客人看到此文後能回店協助，否則這筆高價的消費金額恐使營業稅恐飆破1.5萬元。

店家在臉書社團《我是善化人》發文求助，表示在本月8號的下午2點46分來 「板塊牛排善化店」 用餐的客人，因店內員工疏忽，不小心將發票金額開成「30萬420元」，希望藉此發文能讓當天有來用餐的客人留意。

該店老闆娘也補充說明，誤開的發票號碼為「98388774」，希望客人能檢查看看，並返回店家協助更正。板塊牛排創始店起源於台南，並在中南部地區及金門皆有設多間分店，餐點價格為130元至370元不等，而該筆開錯的發票價格高達30多萬元，使5%營業稅就超過1.5萬元。

據《稅務違章案件減免處罰標準》規定，只要店家能在未經他人檢舉、未經稽徵機關或財政部指定人員進行調查前，主動報備更正誤植內容，登錄實際交易資料，便可免除營業稅法的罰則。因此若店家真的追不回發票，只要主動向所轄稽徵機關報備更正，並檢附發票類別、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本，並完成更正後，即可免受額外罰鍰。