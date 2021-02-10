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鋒面到！今晚起雨勢變大 吳德榮：中南部明午先好轉

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，台灣海峽已有弱回波顯現，北海岸、大台北東側及宜花有局部降雨。圖/氣象局提供
今晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，台灣海峽已有弱回波顯現，北海岸、大台北東側及宜花有局部降雨。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，台灣海峽已有弱回波顯現，北海岸、大台北東側及宜花有局部降雨。

今晨在鋒面前空氣略微回暖，截至5時除了竹苗仍有較低的平地最低氣溫(新竹峨眉鄉12.2度，苗栗西湖鄉12.3度)，其他各地皆略回升〔北部(桃園新屋區)15.0度，中部(雲林虎尾鎮)13.8度，南部(高雄內門區)14.4度，東部(花蓮壽豐鄉)14.5度〕。

 

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今小年夜鋒面逐漸接近，各地降雨的機率愈晚愈高；晚起至明天除夕中午鋒面的「對流雲系」移入並通過，有較大雨勢；除夕下午起「對流雲系」通過，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。

今日氣溫：北部15至23度，中部14至26度，南部15至27度，東部15至26度。

 

吳德榮說，年初一(12日)至初五(16日)白天受東北季風影響；年初一、二北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。年初三至初五白天，東北風的水氣減少，北部轉多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼；北海岸、北部東側山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，年初五(16日)晚起下一波冷空氣前緣抵達，北部及東半部晚轉有局部雨。年後下周三(17日)強冷空氣南下，氣溫劇降、天氣寒冷。

 

至於下一波強冷空氣會有多強？吳德榮表示，根據各國最新模擬，有的是「寒流」(ECMWF)，有的是「強烈大陸冷氣團」(GFS)。不過模式模擬時間愈久，「不確定性」愈大，應密切觀察最新資料的調整。

吳德榮 冷氣團

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