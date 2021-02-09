大樂透摃龜！小年夜頭獎上看5.5億 今晚31人提前成百萬富翁

明天就是小年夜，今晚大樂透頭獎未開出，目前已連17摃，台彩預估明天小年夜開獎的大樂透頭獎上看5.5億元。而大樂透春節加碼於今晚登場，光第一天就有31人趕在過年前晉身百萬富翁。

今年台彩春節加碼總獎金8.6億元、創近4年新高，其中最受歡迎的大樂透加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，總加碼金額3.6億元，同時2月9日起連續13天「大樂透」天天都開獎，民眾每天都有機會晉身億萬富翁。

隨著越來越接近春節，民眾對大樂透關注度逐漸增加。特別是今晚大樂透頭獎4.8億元未開出，創下連17摃，台彩表示，預估明天小年夜銷售2.5億元，頭獎累積金額上看5.5億元，是2014年以來大樂透春節加碼期間的最高頭獎金額。

至於今晚加碼的春節大紅包，台彩表示，今晚大紅包開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有3組為2注均分，每組各分得50萬元，另外3組則為3注均分，每注各分得33.3萬元獎金。大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的37組，還有323組的100萬元大紅包待送出，明天還將繼續加開9個獎號。

今晚開出春節大紅包的投注站共46家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」於2014年至2017年4年間累計開出過6次春節大紅包獎項，本次為第7次開出；台中市石岡區的「吉米商行」在2017、2019年亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚第4度開出。基隆市暖暖區的「碇內彩券行」2018年、2019年春節期間均開出過大樂透頭獎，2020年間開出9.37億元大樂透頭獎的台中市南屯區「欣賦彩券行」也都在今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。