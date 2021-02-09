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小年夜、除夕全台有雨 中南部空汙可望緩解

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

大氣條件影響導致汙染物累積，中南部20天以來空汙嚴重不斷出現「紅害」，環保署表示，明天小年夜晚間受鋒面影響，全台各地有短暫陣雨洗除汙染物，空品將逐漸好轉，但中南部空品仍亮橘燈，除夕開始才改善為普通等級。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且清晨至上午竹苗至中部地區有背風渦漩生成，汙染物易累積；晚間受到鋒面影響，全台各地皆有短暫陣雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉；但中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

11日受鋒面通過及東北季風增強影響，全台各地擴散條件佳，且受降雨洗除作用影響，空氣品質良好。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

12日仍受東北季風影響，迎風面北部地區，擴散條件佳；下風處南部地區，汙染物稍易累積；中南部地區有局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

空氣品質 環保署 紅害

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