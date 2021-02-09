快訊

海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

一張圖看春節天氣 北部只有這兩天有太陽

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導
春節期間北部及東北部下雨機率高，只有初三初四太陽才會露臉。聯合報系資料照
春節期間北部及東北部下雨機率高，只有初三初四太陽才會露臉。聯合報系資料照

不少民眾已經開始放假，準備過年了。中央氣象局今天指出，明天小年夜(10日)白天起，鋒面逐漸接近，各地雲量增多，北部跟東北部有短暫雨，中南部下午起也逐漸轉為有雨的天氣，晚間到除夕上半天更可能出現陣雨或雷雨，返鄉開車要注意安全。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣中央氣象局貼出一張圖，讓民眾秒懂春節天氣。明起就要下雨，而北部及東北部只有初三和初四陽光才會露臉。　

氣象局說，明天晚間至除夕(11日)上半天，受鋒面影響程度最大，全台各地降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，更可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風、浪；金門、馬祖有低雲或霧影響能見度的機率，民眾往返外島多注意航班及船班資訊。

氣象局表示，除夕晚起，各地降雨逐漸趨緩，接著到初五的天氣都是由東北季風一手包辦，迎風面的北部跟東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

中南部初一到初五多雲到晴，但氣象局說，北部東半部可能只有初三初四水氣減少，太陽才會露臉。

一張圖看春節天氣，初一到初五中南部多雲到晴。圖╱中央氣象局提供
一張圖看春節天氣，初一到初五中南部多雲到晴。圖╱中央氣象局提供

氣象局 春節

延伸閱讀

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

員林市春節燈會今點亮 防疫燈區免費停車賞花看燈

高市迎春節 點亮愛河再推線上提燈遊亞灣

春節金融服務不打烊 金管會下令採取五措施

相關新聞

立百病毒並未於中國爆發 陳時中指4大恐慌因素仍須警示

總統蔡英文今召開國安高層會議後發表談話，其中對於疫情後的衝擊，不得再忽視新興傳染病，從立百病毒來看，我國仍會面臨挑戰，因...

一張圖看春節天氣 北部只有這兩天有太陽

不少民眾已經開始放假，準備過年了。中央氣象局今天指出，明天小年夜(10日)白天起，鋒面逐漸接近，各地雲量增多，北部跟東北...

市場零售蔬菜價格回穩 蒜苗需求量增半斤要100元

氣溫回暖，蔬菜產量倍增，運往北部拍賣也大塞車，部分蔬菜產地批發價下滑5成。北農主秘路全利說，若與1月份寒流蔬菜批發價40...

北農倒菜爭議 農委會：農藥超標、品質不好才銷毀

台北農產運銷公司近日銷毀大量蔬菜，「倒菜」照片流出引發爭議，北農連兩日澄清，農委會今天也跳出來召開記者會滅火，指菜價沒崩...

怎解救失眠？只要準備紙筆 網親測傻眼：真的超有效

許多人因生活壓力大，出現「失眠」的症狀。日前，一名也有失眠症狀的女網友便對此分享她的「助眠妙招」，表示過去的自己也常常失眠，直到向治療師求助後發現了一種方法，只需要一支筆和一張紙就可以改善失眠的狀況，讓他直呼「真的很有效！」

雞排妹性騷事件 婦團：演藝圈應停止不合時宜娛樂效果

雞排妹鄭家純在尾牙場合遭性騷擾事件近日喧騰，婦女新知基金會今串連22個性別、媒改團體聲明，呼籲影視娛樂產業演應停止採用損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。