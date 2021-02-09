一張圖看春節天氣 北部只有這兩天有太陽

不少民眾已經開始放假，準備過年了。中央氣象局今天指出，明天小年夜(10日)白天起，鋒面逐漸接近，各地雲量增多，北部跟東北部有短暫雨，中南部下午起也逐漸轉為有雨的天氣，晚間到除夕上半天更可能出現陣雨或雷雨，返鄉開車要注意安全。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣中央氣象局貼出一張圖，讓民眾秒懂春節天氣。明起就要下雨，而北部及東北部只有初三和初四陽光才會露臉。

氣象局說，明天晚間至除夕(11日)上半天，受鋒面影響程度最大，全台各地降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，更可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風、浪；金門、馬祖有低雲或霧影響能見度的機率，民眾往返外島多注意航班及船班資訊。

氣象局表示，除夕晚起，各地降雨逐漸趨緩，接著到初五的天氣都是由東北季風一手包辦，迎風面的北部跟東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

中南部初一到初五多雲到晴，但氣象局說，北部東半部可能只有初三初四水氣減少，太陽才會露臉。