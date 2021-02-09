北農倒菜爭議 農委會：農藥超標、品質不好才銷毀

台北農產運銷公司近日銷毀大量蔬菜，「倒菜」照片流出引發爭議，北農連兩日澄清，農委會今天也跳出來召開記者會滅火，指菜價沒崩盤，銷毀蔬菜主因是農藥超標、或是品質不好沒人買。

農糧署今天表示，北農報廢蔬菜是因為執行質譜化學快檢驗出農藥殘留不合格，加上部分因近日天氣及運輸悶熱導致黃化變異無法交易的蔬菜，依正常報廢程序銷毀；因應春節前消費需求，已協調農民團體及批發市場加強調配供應，近期蔬菜到貨數量充裕，價格平穩，呼籲消費者多加採購。

北農統計，2月7日、8日、9日交易量為2395、2311、2392公噸，報廢公斤數為8890、7680、1萬3640公斤。農糧署指出，今年2月6日至11日為北農春節前加強調配供應日；其中6至8日台北果菜市場平均每日交易量2397公噸，較去年同期平均每日交易量2171公噸增加約10.4％；平均每公斤交易價格23.1元，較去年同期25.8元下跌10.5％。今年春節前蔬菜供貨量較去年同期增加，價格略跌，但仍在合理範圍，目前整體市況尚屬平穩。

農糧署長胡忠一說，目前因應年節前供貨充足、價格穩定，像是高麗菜監控價格每公斤5.3元，一月初曾飆到3、40元，現在最低也有8、9元，怎會崩盤？

針對網路流傳蔬菜銷毀照片，北農說，農產品送來後會經過兩個機制，第一是農藥殘留不合格就要報廢，第二是已經變質、拍賣不出去的貨品，若農民也不願意再運回去，就會由北農報廢。因應春節期間，2月6日北農開始提高質譜化學快檢的檢驗件數，「不合格就趕快攔下來」，避免流到市面才能確保食用安全，還有些品質不好的蔬菜，放箱子太久、運輸過程也不夠好，導致蔬菜黃壞、悶燒，一樣也要報廢。

農委會副主委陳駿季表示，北農去年底引進質譜化學快檢，30至40分鐘可以檢驗是否農藥超標，一但超標，北農就會啟動機制，把同一批貨都銷毀，因為北農是一個批發市場，不希望在北農超標就退運，否則同樣一批菜會跑到其他地方去，對消費者也不公平，所以北農啟動銷毀機制，就是照片中大家看到的部分；另一個原因是有些蔬菜拍賣不成功，北農要求農民運回去，但運回去還要運費不敷成本，因此農民不要了，對北農來說也是必須銷毀，不然占據在暫存區，也會影響到第二天的貨源進入。

陳駿季說，至於為何有些蔬菜沒人願意購買，最主要是本身品質問題，因此農委會都在宣導，進到批發市場前要先把品質做好，而這次北農因為貨太多要排隊，蔬菜又悶在車子裡面，造成品質快速劣化。