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市場零售蔬菜價格回穩 蒜苗需求量增半斤要100元

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
市場零售價青花菜一顆20元、蒜苗則是從半斤100到1斤130元都有。記者鍾維軒／攝影
市場零售價青花菜一顆20元、蒜苗則是從半斤100到1斤130元都有。記者鍾維軒／攝影

氣溫回暖，蔬菜產量倍增，運往北部拍賣也大塞車，部分蔬菜產地批發價下滑5成。北農主秘路全利說，若與1月份寒流蔬菜批發價40多元相比，產量穩定後現在批發價22元左右，價格穩定；走訪市場，春節常用的長年菜每斤零售價從12元到20元都有、高麗菜1斤25元，常見的青江菜、小白菜、A菜等，一把大約10元到30元不等。

再過2天就是農曆新年，民眾忙著採買年菜食材，實地走訪市場，人潮水泄不通，蔬菜攤販一家接著一家，民眾四處比價，為的就是能買到便宜的蔬菜。

像是長年菜（芥菜），零售價每斤從12元到20元都有；高麗菜、白花椰菜和大白菜每斤25元；白蘿蔔15元到20元不等，青花菜一顆20元，至於過年搭配臘肉必加的蒜苗，從半斤100元到1斤130元都有，價格懸殊。

其中一家蔬菜攤老闆表示，蔬菜的價格和上個月相比，比較便宜，因為寒流影響產量，高麗菜、大白菜比較容易受到影響，價格掉了快一半，不過一般常見的葉菜類，如小白菜、青江菜、茼蒿、芹菜、A菜、菠菜等，過去一直都是一把一把賣，價格從10元到35元不等。

準備年菜採買的陳小姐說，除1月比較冷的那幾周，菜價比較貴，和這周比大概掉了4成，今天來除夕的年菜，買了高麗菜、芥菜、大白菜等，「蒜苗只買了2根，多買只是浪費」。

至於蒜苗價格為何居高不下？路全利表示，蒜苗不是家庭常見的蔬菜，大多都是餐廳使用，產量本來就比較少，民眾在春節期間有使用蒜苗的需求，價格才會比較高，像是拿來炒臘肉等。

蔬菜今天批發價在23.8元，市場零售價，高麗菜、白花椰菜和大白菜每斤25元；白蘿蔔15元到20元不等。記者鍾維軒／攝影
蔬菜今天批發價在23.8元，市場零售價，高麗菜、白花椰菜和大白菜每斤25元；白蘿蔔15元到20元不等。記者鍾維軒／攝影
黃昏市場人潮眾多，民眾採買除夕當天的年菜。記者鍾維軒／攝影
黃昏市場人潮眾多，民眾採買除夕當天的年菜。記者鍾維軒／攝影

年菜 高麗菜 寒流

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