雞排妹性騷事件 婦團：演藝圈應停止不合時宜娛樂效果

雞排妹鄭家純在尾牙場合遭性騷擾事件近日喧騰，婦女新知基金會今串連22個性別、媒改團體聲明，呼籲影視娛樂產業演應停止採用損人尊嚴、不合時宜的表演製造娛樂效果，並建立產業自律機制與申訴處理機制，同時應修正性騷擾相關法規，新增性騷擾事件當事人可向法院聲請保全證據，將有利釐清真相，也可鼓勵被害人申訴。

婦女新知聲明指出，此次性騷擾事件場合，雖是雞排妹的工作場合，本可適用性別工作平等法，並課責雇主，但因影視娛樂產業工作者通常無一定雇主或採勞務外包，採性別工作平等法申訴管道的困難度較高，目前法制下恐只能適用性騷擾防治法。

聲明表示，影視娛樂產業工作人員多數屬非典型就業，難以透過課責雇主建立長期穩定的職場環境與制度，偏偏影視娛樂產業性騷擾事件時有所聞，而表演人員性／性化的身體往往是工作一部分，配合所謂「節目效果」或「舞台效果」進行演出，仍被視為表演人員的「專業素養」。

連署團體嚴正呼籲，影視娛樂產業不該再將所謂「節目效果」或「舞台效果」，建立在性騷擾或貶損物化藝人與非典型性別者之上，過去許多人習慣以騷擾、貶損女性藝人或剛出道的年輕藝人來炒熱氣氛的秀場文化，看在年輕世代眼裡，已越來越沒有「娛樂效果」，反而令人感到噁心、尷尬，演藝圈應停止採用損人尊嚴、不合時宜的表演娛樂大眾，影視娛樂產業應參考國外案例，建立業界自律機制、反性騷擾的工作規範與申訴處理機制。

聲明分析，類似鄭案的非典型就業情況，若採行政申訴管道，有可能遭遇相關證據都在對造當事人手上，而證人皆是對方公司受僱者的情況，導致難以舉證，這也是目前性騷擾事件難以還原真相的原因之一。因此，建議修正性騷擾相關法規，新增性騷擾事件當事人可向法院聲請保全證據之規定，同時也應修法檢討非典型就業之雇主責任相關規範，讓當事人有更多資源依法尋求權利救濟。

此外，鄭案爆發至今，媒體報導反覆出現的性騷擾迷思，不但再次傷害曾有性騷擾受害經驗的人，更強化噤聲效果，阻礙身體自主權實踐，真相必須釐清，但不該以各種性騷擾迷思凌遲申訴人，媒體對於性騷擾事件報導應與時俱進，勿傳播與強化性騷擾迷思，避免二度傷害。