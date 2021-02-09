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冬季大宗蔬菜量多價跌農民盼補貼 學者反對「要有風險觀念」
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜、包心白菜，春節前量多價跌，疫情消費減少，天氣回暖，產量增加，農委會取消耕鋤及登記保障收入措施，農糧署監控未啟動調節，認為春節前搶收，預期心理造成市場量多價跌，示警高麗菜超產。
崙陽合作農場理事主席蘇錦煌說，穩定菜價恢復耕鋤最有效，但嘉大農業推廣系教授盧永祥反對用納稅人的錢再耕鋤補貼，主張回歸市場機制，他認為，農民要有風險觀念。
農委會為解決高麗菜產銷失衡，價格低迷，去年計畫辦理登記保障收入措施，每公斤保證6元以上收購，優先協助加工外銷，去年上半年優先在主要產地彰雲嘉南縣市農會試辦，結果登記截止，農民反應冷淡，登記制度未實施。
依農發條例，農委會應訂全國農業產銷方案實施，但8年前為掌控產量鼓勵農民登記，當菜價跌到成本價以下，耕鋤田間做有機肥，每公頃有7萬元補貼，後在民代施壓下，連未登記也補貼，破壞制度取消耕鋤，這次菜價又跌，蘇錦煌認為恢復耕鋤拉抬菜價最有效。
蘇錦煌說，現有是冬季大宗蔬菜產期，高麗菜產地次級品每斤5、6元，上等9、10元，包心白菜每斤5、6元，花椰菜1、20元到3、40元不等，低於成本不划算，登記制應擴大就近讓合作農場也可以辦理，農糧署示警超產若碰上價格好，農民不種吃虧。
盧永祥說，被稱「菜王」的高麗菜，生產期快速，用人民納稅錢補貼耕鋤，或登記補助保障收入不適當，要導正農民搶種「賭性」心理，應回歸市場機制，自負盈虧，否則產銷失衡年年上演。農糧署及縣府農業局說，快過年，加上果菜市場要休市，農民預期市場需求量大，搶收冬季大宗蔬菜上市，造成量多價跌，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，確保收益。
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