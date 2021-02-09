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foodpanda、Uber Eats去年申訴近2千件 「熊貓」這案件最多

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院消費者保護處統計，2020年foodpanda、Uber Eats消費申訴案件數總共1977件，兩家業者都以取消訂單不退費為消費爭議大宗。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
行政院消費者保護處統計，2020年foodpanda、Uber Eats消費申訴案件數總共1977件，兩家業者都以取消訂單不退費為消費爭議大宗。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新冠肺炎爆發後，反而助長了美食外送平台業績成長，但消費爭議案件數也隨之增加，行政院消費者保護處統計，2020年foodpanda、Uber Eats消費申訴案件數總共1977件，兩家業者都以取消訂單不退費為消費爭議大宗。

消保處說，去年全年foodpanda、Uber Eats消費申訴案件數加起來有1977件，其中foodpanda占了1688件、Uber Eats占289件；若以時間區分，第1季407件、第2季694件、第3季396件、第4季480件。

消保處分析爭議態樣，foodpanda部分，取消訂單不退費高達1038件，多為外送員送餐後撥打電話未接通，消費者則表示未接獲電話，業者因此取消訂單且不退費，其次是未輸入優惠碼或下訂錯誤，卻無法取消訂單，有231件，再來是外送員或客服人員服務態度不佳，有108件，其餘還有送餐過慢、價格有差異、餐點內容不符等。

Uber Eats部分，也以取消訂單不退費最惹議，有131件，還有業者未獲同意免外送費卻續約扣款，計63件，其餘為下訂錯誤無法取消訂單、信用卡遭盜刷、餐點內容不符等。

消保處簡任消保官王德明表示，去年第2季後申訴案件數量有下降，但第4季時又增加，且主要集中foodpanda，顯示業者相關預防機制尚未到位，因此第3次會議時請兩家業者強化相關機制，包括提醒配合餐廳業者注意豬肉來源標示、優化App系統操作流程、線上送餐及一般商品寄送客訴案件分流、查明信用卡盜刷問題並提出解決方案，並研議增設電話客服可行性，預計4月將召開第4次檢討會議。

foodpanda 外送員 uber eats 消保官 行政院

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