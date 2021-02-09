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今深夜兩震預告更大規模地震？地質專家這樣分析

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應該要注意，圖為花蓮大地震。圖／報系資料照片
台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應該要注意，圖為花蓮大地震。圖／報系資料照片

台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應該要注意，中正大學地震所教授石瑞銓表示，地震雖無法預測，但氣象局用意良善，為的是提醒民眾有備無患。

石瑞銓說，目前技術仍無法精準預測地震何時發生，不似颱風能靠雷達圖便判斷方位、時間，目前僅能事後歸納每個大地震前都會發生前震和餘震，但不能完全保證前震的發生。

目前科技可以知道地殼變形的大小，「但不知各地的地殼能抵禦多大的受壓能力」，讓地殼預測變得很困難，石瑞銓舉例，地殼就像人一樣，有時會惡言相向，但對方會當場爆發，或是憋在心裡，最後一次性爆發，我們不得而知。

氣象局的用意在提醒民眾，無論是否有大規模地震發生，民眾都應有備無患，以免真的遇到地震來襲，手足無措，石瑞銓說，地震來時若在室內，應尋覓樑柱下躲避，耐受度較高，平時也應備好緊急糧。

台灣位處菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊交界，菲律賓海板塊每年會由東南向西北方向擠壓11公分，擠到一個地方地殼沒辦法承受，破裂移動，累積的能量以地震波方式向外擴散，石瑞銓說，「就像兩張靠得很近的桌子」，出力推擠，便會將儲存在內的能量釋放，

雖地震前會有徵兆，如地下水高度會發生變化、電離層衛星信號受干擾，但僅能透過此類自然現象發生事後歸納，無法於地震前準確預測，台灣地質結構偏脆弱，台灣的地質結構活動性高，易形成大地震，民眾仍須做好完全準備，未雨綢繆。

台灣東部海域今晨連兩起大規模地震。圖／報系資料照片
台灣東部海域今晨連兩起大規模地震。圖／報系資料照片

地震 氣象局 板塊

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