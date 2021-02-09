剛認未依SOP銷毀農藥菜 北農又改口：在B1灑石灰

網路日前流傳北農大量銷毀蔬菜，台北農產運銷公司發聲明，指出該蔬菜是農藥殘留超標或不符規定，但內部人士說，農藥超標蔬菜應染非食用色素或灑石灰粉銷毀，直接銷毀蔬菜不符SOP程序。對此，北農主秘路全利今天上午表示，因為報廢量大才直接銷毀，有派員監管禁止撿拾；不過路全利下午改口，表示釐清後發現農藥超標或殘留不符標準的蔬菜是在B1灑石灰銷毀。

北農主秘路全利今天上午受訪時表示，7日當天因為報廢量很大，大約有1200多件，所以在公開場合銷毀，他坦言當天確實沒有灑石灰，強調日後進行銷毀時，一定會加強標準作業流程。路全利指出，當天雖然沒有灑石灰，但有派員管制，禁止人員撿拾。

路全利下午改口，向記者表示，經過釐清瞭解後，發現照片中被銷毀的蔬菜，其實是品質不佳和黃化的蔬菜，並非農藥殘留不符合標準的蔬菜，所以直接用山貓銷毀；至於農藥殘留超標的蔬菜，則是在地下一樓進行銷毀，並且依照標準作業程序，灑上石灰粉。