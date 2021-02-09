快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剛認未依SOP銷毀農藥菜 北農又改口：在B1灑石灰

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
7日當天農藥檢測不合格的蔬菜，都已經灑上石灰銷毀。圖／洪姓農民提供
7日當天農藥檢測不合格的蔬菜，都已經灑上石灰銷毀。圖／洪姓農民提供

網路日前流傳北農大量銷毀蔬菜，台北農產運銷公司發聲明，指出該蔬菜是農藥殘留超標或不符規定，但內部人士說，農藥超標蔬菜應染非食用色素或灑石灰粉銷毀，直接銷毀蔬菜不符SOP程序。對此，北農主秘路全利今天上午表示，因為報廢量大才直接銷毀，有派員監管禁止撿拾；不過路全利下午改口，表示釐清後發現農藥超標或殘留不符標準的蔬菜是在B1灑石灰銷毀。

北農主秘路全利今天上午受訪時表示，7日當天因為報廢量很大，大約有1200多件，所以在公開場合銷毀，他坦言當天確實沒有灑石灰，強調日後進行銷毀時，一定會加強標準作業流程。路全利指出，當天雖然沒有灑石灰，但有派員管制，禁止人員撿拾。

路全利下午改口，向記者表示，經過釐清瞭解後，發現照片中被銷毀的蔬菜，其實是品質不佳和黃化的蔬菜，並非農藥殘留不符合標準的蔬菜，所以直接用山貓銷毀；至於農藥殘留超標的蔬菜，則是在地下一樓進行銷毀，並且依照標準作業程序，灑上石灰粉。

路全利說，7日在第二市場內，品質差、黃化的蔬菜報廢共有1214件，會以一般報廢進行處理， 用作業車輛輾碎做為有機廢棄物；農藥檢測不合格的有168件，會在蔬菜上灑石灰粉，避免有人撿拾，做成無機廢棄物處理。

7日當天農藥檢測不合格的蔬菜，都已經灑上石灰銷毀。圖／北農提供
7日當天農藥檢測不合格的蔬菜，都已經灑上石灰銷毀。圖／北農提供

北農 超標 農藥殘留

延伸閱讀

買農藥實名制引反彈 綠委：應延後實施 給予適當輔導

菜價崩盤 恐至清明 數十噸連箱丟

符合銷毀SOP？網傳蔬菜傾倒照 北農：農藥超標銷毀

葉菜盛產無處去北農拍賣嚴重大塞車 農民嘆賠錢捶心肝

相關新聞

國道開始湧現春節返鄉車潮 國五預估塞到凌晨

春節連假將屆，儘管明天才是小年夜，不過已有不少民眾今天就開始放假，國道也陸續出現車潮。高公局表示，今天國道車流量為105...

剛認未依SOP銷毀農藥菜 北農又改口：在B1灑石灰

網路日前流傳北農大量銷毀蔬菜，台北農產運銷公司發聲明，指出該蔬菜是農藥殘留超標或不符規定，但內部人士說，農藥超標蔬菜應染...

今深夜兩震預告更大規模地震？地質專家這樣分析

台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應...

去年美食外送平台申訴激增逾2倍 這家業者占逾8成

行政院消保處今天表示，防疫改變了消費模式，民國109年線上美食外送平台申訴量達到1977件，較108年約552件增加約2...

挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

農委會指出國人年豬肉總消費量約90萬公噸，大於歐美國家甚至比鄰近的日本還要多，對此要來教大家判斷豬肉是否新鮮的小撇步，其中「這3種」豬肉千萬別買，因為肉質和口感都較不好。

台鐵桃園站運量因疫情一度掉2成 今下午迎返鄉人潮

先前受到部桃群聚事件影響，台鐵第2大站的桃園車站運量下滑1到2成，不過隨著部桃疫情警報解除，加上過年返鄉人潮，桃園火車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。