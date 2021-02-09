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買農藥實名制引反彈 綠委：應延後實施給予適當輔導

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委周春米。本報資料照片
民進黨立委周春米。本報資料照片

農委會計畫針對農民買農藥做實名制，要求農藥行業者必須當日陳報，引發植保公會及農民的反對。民進黨立委周春米主張，現階段應延後實施日期，給予適當的輔導期，不該貿然上路。

農委會今年1月7日公告，購買農藥要登記身分證等證件，販售的農藥行必須用管理POS系統每日陳報，預計7月1日實施，表明實民制的推動在於管理農藥流向，管理農產品農藥殘留等問題，以確保食安的安全。相關辦法公告後，引發植物保護商業同業公會全國聯合會及農民的反彈，甚至植保公會還帶員向陳情，強力反對實名制。

對此，周春米也聽到農民的不滿，提出三主張，包括，農藥銷售管理POS系統，農委會應全額補助每間農資行裝設，以及接受系統使用教學的輔導課程；針對實施日期的部分，她認為，現行計畫7月1日起開始實施，應延長至10月1日或更長的輔導期，以減緩農資行業者及農民的反彈。

另外，針對3月要舉辦的說明會，周春米表示，不能侷限於與植物保護公會討論，應全面辦理說明會，以覆蓋最大量農資行業者及農民為目標，確保政策資訊的宣導。

農民 農委會 周春米

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