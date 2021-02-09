快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新生兒防護面罩嘉市府免費送 發明者是嘉基醫師

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府送給新生兒的防護面罩，是由嘉基兒童醫學部主任周信旭發想設計。圖／嘉基提供
嘉義市府送給新生兒的防護面罩，是由嘉基兒童醫學部主任周信旭發想設計。圖／嘉基提供

因應疫情，嘉市府今宣布，即日起嘉市出生的新生兒，都會送迷你版「防護面罩」防疫。設計防護面罩的嘉義基督教醫院兒童醫學部主任周信旭說，當初發現新生兒父母不敢帶孩子來回診或打疫苗，反而增加其他傳染病風險，因而發想出這款面罩，已找到廠商大量開模、製作，持續與衛生局合作，共同守護嘉市新生兒健康。

周信旭說，去年就因疫情關係，有2到3成的新生兒沒有照時間回診或打預防針，才發現是父母害怕帶孩子進出醫院，且一歲以下的新生兒因呼吸道發育不完全，戴口罩恐會窒息，因此便用繪圖軟體以及3D列印技術，開發出專屬新生兒的防護面罩，果然回診率明顯提升。

周信旭所設計的防護面罩，透過繪圖軟體設計，可發揮創意，在面罩上頭設計皇冠，代表每個新生兒都是父母的小王子和小公主，皇冠也有「防冠」諧音，意味防止冠狀病毒，兼具防疫和美學概念。

周信旭說，因是3D列印技術，因此起初只送給嘉基出生的新生兒，今年與嘉市衛生局共同合作，首波先供貨400組給衛生局，依平均出生數來看，可供貨兩個月，但已找到廠商開模，為了長期供貨都沒問題。

周信旭提醒，如果害怕疫情，延緩打預防針，風險更高，最近疫情趨嚴，也讓回診率又下降，未來嘉市的新生兒都有防護面罩，一定要按時來醫院打預防針或回診，才不會顧此失彼。

嘉市府送給新生兒的防護面罩，上頭還有皇冠設計。圖／嘉市府提供
嘉市府送給新生兒的防護面罩，上頭還有皇冠設計。圖／嘉市府提供

新生兒 衛生局 疫情

延伸閱讀

嘉市新防疫政策 新生兒出生就送迷你版防護面罩

丈夫失去功能 「婆婆殺了我」名列10大情感教育事件

拚生育！雲林四湖鄉開辦生育補助 每胎補助1.6萬元

雲林四湖鄉公所催生 每名嬰兒補助1.6萬元

相關新聞

國道開始湧現春節返鄉車潮 國五預估塞到凌晨

春節連假將屆，儘管明天才是小年夜，不過已有不少民眾今天就開始放假，國道也陸續出現車潮。高公局表示，今天國道車流量為105...

剛認未依SOP銷毀農藥菜 北農又改口：在B1灑石灰

網路日前流傳北農大量銷毀蔬菜，台北農產運銷公司發聲明，指出該蔬菜是農藥殘留超標或不符規定，但內部人士說，農藥超標蔬菜應染...

今深夜兩震預告更大規模地震？地質專家這樣分析

台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應...

去年美食外送平台申訴激增逾2倍 這家業者占逾8成

行政院消保處今天表示，防疫改變了消費模式，民國109年線上美食外送平台申訴量達到1977件，較108年約552件增加約2...

挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

農委會指出國人年豬肉總消費量約90萬公噸，大於歐美國家甚至比鄰近的日本還要多，對此要來教大家判斷豬肉是否新鮮的小撇步，其中「這3種」豬肉千萬別買，因為肉質和口感都較不好。

台鐵桃園站運量因疫情一度掉2成 今下午迎返鄉人潮

先前受到部桃群聚事件影響，台鐵第2大站的桃園車站運量下滑1到2成，不過隨著部桃疫情警報解除，加上過年返鄉人潮，桃園火車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。