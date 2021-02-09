新生兒防護面罩嘉市府免費送 發明者是嘉基醫師

因應疫情，嘉市府今宣布，即日起嘉市出生的新生兒，都會送迷你版「防護面罩」防疫。設計防護面罩的嘉義基督教醫院兒童醫學部主任周信旭說，當初發現新生兒父母不敢帶孩子來回診或打疫苗，反而增加其他傳染病風險，因而發想出這款面罩，已找到廠商大量開模、製作，持續與衛生局合作，共同守護嘉市新生兒健康。

周信旭說，去年就因疫情關係，有2到3成的新生兒沒有照時間回診或打預防針，才發現是父母害怕帶孩子進出醫院，且一歲以下的新生兒因呼吸道發育不完全，戴口罩恐會窒息，因此便用繪圖軟體以及3D列印技術，開發出專屬新生兒的防護面罩，果然回診率明顯提升。

周信旭所設計的防護面罩，透過繪圖軟體設計，可發揮創意，在面罩上頭設計皇冠，代表每個新生兒都是父母的小王子和小公主，皇冠也有「防冠」諧音，意味防止冠狀病毒，兼具防疫和美學概念。

周信旭說，因是3D列印技術，因此起初只送給嘉基出生的新生兒，今年與嘉市衛生局共同合作，首波先供貨400組給衛生局，依平均出生數來看，可供貨兩個月，但已找到廠商開模，為了長期供貨都沒問題。