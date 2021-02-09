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憂失業 桃機廠商員工向政府喊話：救救勞工

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影

收到新冠肺炎疫情席捲全球影響，桃園機場去年全年旅運量僅743萬餘人次，較前年4868萬餘人次的歷史新高減少將近85%。在桃機經營的廠商苦撐了1年，如果政府補助不濟，不排除春節後裁員因應；員工憂心工作不保，泣血向政府喊話：「救救勞工！」

桃園機場去年全年入出境旅客743萬8325人次，去年初新冠肺炎疫情爆發，桃機1月加2月的旅客數還有616萬0963人次，隨著各國封鎖邊境，去年3月至12月的旅客數僅剩127萬7362人次，旅運量與108年同期比較僅剩3.13%。旅客不搭飛機，在桃園機場經營的免稅店、伴手禮、美食街廠商面對海嘯第一排，業績與前年同期相比不到0.5%，如果今年狀況沒有改善，廠商極可能遭到滅頂。

眼看著旅客越來越少，桃機美食街分包的廠商，寧願賠錢提前解約，也要退出經營；伴手禮廠商盡全力出清庫存變現，還是虧損；免稅店進軍電商通路、闖進市區設點特賣、虧本舉辦「桃機樂友會」一日遊體驗活動，期盼將旅客帶進管制區購物增加點業績，無奈事與願違，年初進貨商品至今銷售不到2成。

全球疫情尚未有效控制，國際航空運輸協會（IATA）去年中發布報告，預估全球航空旅運量可能要等到113年才可能恢復至疫情前水平。在桃機經營的廠商，旅客量就代表著業績與利潤，面對遙遙無期的疫情解封日，廠商已經預做最壞的評估，可能需要裁員將近一半，才能維持下去。

桃機廠商的員工私下透露，公司去年維持不裁員、不減薪，員工很幸運還有班可以上，但是每個月的營業額多少員工都心知肚明，公司因為跟機場公司合約的關係苦撐，能撐多久是關鍵，員工很擔心春節後收到裁員通知，未來一家老小生活怎麼過。

桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，目前桃機商業伙伴在不裁員、不減薪的情況下，才能拿到政府提供的員工薪資40%補助，每個員工的薪水補助上限為2萬，尚不包括勞保、健保等費用。去年12月單月機場廠商勞工薪資支出1億8557萬元，可以申請薪資補助5701萬，但業者真正能拿到的補助比例是30.7%，比政府提出的40%薪資補助少了將近1成。

詹成吉表示，業者與政府簽約在機場內做生意，按合約回饋、投資機場建設。疫情爆發後，旅客數未達簽約時的保障旅運量，依合約規定雙方可協商租金或權利金分期、緩繳或減免；去年3～12月旅客數只有前年3%，政府也因此免收業者租金等費用。令人感到無奈的是，政府卻將「業者受合約保障免繳的租金、權利金」，以紓困預算編列金額提撥給桃園機場公司，然後把這些「業者免繳的錢」視為給業者的補助，政府常說已提供幾十億、幾百億的紓困補助給業者，實際的情況是業者只是依照合約免繳租金，實質上並沒有得到任何補助，還是要四處借錢發薪水。

詹成吉說，年關將近，業者全額收到薪資補助款項的，只有桃園機場公司的部分，部分航空站因必要程序尚在作業中，迄今尚未入帳。今年一月份的補助更是了無音訊，紓困特別條例補助期間已於今年2月1日到期，社會大眾正在開心採購年貨迎接春節時，桃機還有數萬名廠商的員工在上班，還要擔心春節後工作不保，希望政府能夠重新檢視國境第一線產業的特殊困境。

廠商期盼，政府能針對機場特殊產業，研擬延長補助時效、提高補貼額度或比例的紓困措施，以「專款專用的紓困補助」或是「政府提供利息補貼的紓困貸款」，實質提供業者經營上的幫助，若是政府持續漠視桃機商業伙伴的困境，業者走投無路也只能走上裁員一途。

新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎疫情持續，在桃園機場經營的廠商苦撐一年，若今年政府的補助無以為繼，廠商不排除裁員5成因應，員工憂心失業，向政府喊話：「救救勞工」。圖為桃園機場出境長廊免稅商店櫃位。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 桃機

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