滿足感源於金錢收入 專家：長久會疲乏

人類的滿足感越來越依賴金錢，根據數據調查人類的滿足與幸福感來源於金錢的比例，發現收入越多，「幸福指數」就越高。專家分析，可能和近十年局勢動盪加上疫情影響，讓人們更加依賴金錢，但也提醒人們不該只靠金錢獲取滿足感，也要注意健康與人際關係，才能發展健全人生。

經濟學人報導，在去年的蓋洛普民意調查中，人均GDP排名前10%國家和地區的居民，對生活滿意的指數為7分（滿分為10分），而人均GDP最低的10%國家和地區居民，對生活滿意的指數僅有4分。加州大學柏克萊分校學者馬修．基林斯沃斯的最新論文也指出，未來要獲得「幸福」的成本將越來越昂貴。

普林斯頓大學於2010年的研究指出，當人們的年收入達到約7萬5000美金後（約等於今日的9萬美金），對自我的滿足感上升趨勢將趨於平穩，但是研究者發現，雖然每多賺1美金，幸福滿足感曲線都會有所提升，但上升趨勢會越來越平緩，換言之年收入4萬美金和8萬美金的平均幸福感差異，和8萬美金與16萬的平均幸福感差異是差不多的。

研究團隊認為，此研究結果可以幫助政府制定提升社會心理健康的政策，以社會心理學術語來說，年收入2萬美金以下的人只要多賺一美金，其幸福滿足感提升度大於年收入4萬美金以下的人，因此可以更有效率且精準的幫助中低收入戶，也有助於推動社會和經濟成長。

專家還提醒，金錢的確可以推動個人幸福滿足感，但並非人們獲得滿足感的全部因素，若長期只依賴金錢獲取滿足感，總有一天會疲乏，因此在收入提升之外，宗教、健康、家庭人際關係等，都是讓個人幸福滿足感能夠提升的因素。

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