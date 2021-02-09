快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿足感源於金錢收入 專家：長久會疲乏

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
調查顯示，人們的滿足感越來越依賴金錢，但專家認為幸福感不單源於金錢，還有人際關係和健康。（Photo from網路截圖）
調查顯示，人們的滿足感越來越依賴金錢，但專家認為幸福感不單源於金錢，還有人際關係和健康。（Photo from網路截圖）

人類的滿足感越來越依賴金錢，根據數據調查人類的滿足與幸福感來源於金錢的比例，發現收入越多，「幸福指數」就越高。專家分析，可能和近十年局勢動盪加上疫情影響，讓人們更加依賴金錢，但也提醒人們不該只靠金錢獲取滿足感，也要注意健康與人際關係，才能發展健全人生。

經濟學人報導，在去年的蓋洛普民意調查中，人均GDP排名前10%國家和地區的居民，對生活滿意的指數為7分（滿分為10分），而人均GDP最低的10%國家和地區居民，對生活滿意的指數僅有4分。加州大學柏克萊分校學者馬修．基林斯沃斯的最新論文也指出，未來要獲得「幸福」的成本將越來越昂貴。

普林斯頓大學於2010年的研究指出，當人們的年收入達到約7萬5000美金後（約等於今日的9萬美金），對自我的滿足感上升趨勢將趨於平穩，但是研究者發現，雖然每多賺1美金，幸福滿足感曲線都會有所提升，但上升趨勢會越來越平緩，換言之年收入4萬美金和8萬美金的平均幸福感差異，和8萬美金與16萬的平均幸福感差異是差不多的。

研究團隊認為，此研究結果可以幫助政府制定提升社會心理健康的政策，以社會心理學術語來說，年收入2萬美金以下的人只要多賺一美金，其幸福滿足感提升度大於年收入4萬美金以下的人，因此可以更有效率且精準的幫助中低收入戶，也有助於推動社會和經濟成長。

專家還提醒，金錢的確可以推動個人幸福滿足感，但並非人們獲得滿足感的全部因素，若長期只依賴金錢獲取滿足感，總有一天會疲乏，因此在收入提升之外，宗教、健康、家庭人際關係等，都是讓個人幸福滿足感能夠提升的因素。

【更多精采內容，詳見

疫情

延伸閱讀

武漢疫源調查 世衛專家成員有信心不會言之無物

少鹽少油 專家建議四大類健康零食

過年壓力大 春節症候群上身 專家提解方

Nissan Z Proto引擎間諜照曝光！專家怎麼說？

相關新聞

國道開始湧現春節返鄉車潮 國五預估塞到凌晨

春節連假將屆，儘管明天才是小年夜，不過已有不少民眾今天就開始放假，國道也陸續出現車潮。高公局表示，今天國道車流量為105...

剛認未依SOP銷毀農藥菜 北農又改口：在B1灑石灰

網路日前流傳北農大量銷毀蔬菜，台北農產運銷公司發聲明，指出該蔬菜是農藥殘留超標或不符規定，但內部人士說，農藥超標蔬菜應染...

今深夜兩震預告更大規模地震？地質專家這樣分析

台灣東部海域今晨連兩起規模5以上的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，應...

去年美食外送平台申訴激增逾2倍 這家業者占逾8成

行政院消保處今天表示，防疫改變了消費模式，民國109年線上美食外送平台申訴量達到1977件，較108年約552件增加約2...

挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

農委會指出國人年豬肉總消費量約90萬公噸，大於歐美國家甚至比鄰近的日本還要多，對此要來教大家判斷豬肉是否新鮮的小撇步，其中「這3種」豬肉千萬別買，因為肉質和口感都較不好。

台鐵桃園站運量因疫情一度掉2成 今下午迎返鄉人潮

先前受到部桃群聚事件影響，台鐵第2大站的桃園車站運量下滑1到2成，不過隨著部桃疫情警報解除，加上過年返鄉人潮，桃園火車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。