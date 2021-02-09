營養師曝「廟口小吃」熱量排行 冠軍意外爆肥是隱藏版地雷

過年期間許多人會到廟宇走春，祈求新的一年平安健康，而廟口美食也是不能錯過的必訪處。對此，營養師高敏敏特別製作「廟口美食熱量排行榜」，卡路里冠軍更是跌破眾人眼鏡。

高敏敏在臉書奉上15款廟口美食熱量排行，提醒大家別因為貪吃害體重狂飆，熱量由高到低排列，「營養三明治一份(585大卡)」、「大腸包小腸一份(582大卡)」、「臭豆腐一盤(565大卡)」、「蚵仔煎一份(516大卡)」、「米糕油飯一碗(515大卡)」、「炒米粉一盤(510大卡)」、「什錦炒麵一碗(500大卡)」、「麵線一碗(415大卡)」。

「肉羹湯一碗(370大卡)」、「肉圓一顆(324大卡)」、「花生粉豬血糕一支(321 大卡)」、「烤玉米一大支(315大卡)」、「碳烤香腸一根(295大卡)」、「潤餅一條(225大卡)」、「蕃茄蜜餞糖葫蘆一支(100大卡)」。

高敏敏提醒，別以為糖葫蘆熱量低就掉以輕心，其實包著糖衣的水果，吃了就不能再喝含糖飲料，不然一天糖分的攝取會爆表，而玉米、豬血糕、米糕、米粉、勾芡的蚵仔煎和羹湯以及肉圓的皮全是澱粉，有吃到都要減少飯量，血糖高的人應避免這攝取此澱粉來源。

最令大家感到意外的莫過於熱量高於臭豆腐的營養三明治，高敏敏也剖析熱量高的原因，「炸麵包皮跟搭配的美乃滋是隱藏版高油脂食物」，此外建議大家過年的食物可以選擇「分食」，大家一起分散熱量，才不會都堆積在自己身上。