「神經鞘磷脂EX」研究新發現！瑞士證實：提升寶寶20% 學習力，加速腦發展！

採訪／姜鈞諮詢／亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長，中國醫大兒童醫院新生兒科主任/教授林鴻志醫師

不到1公斤的人類大腦是大自然最大、最神祕難解的謎團之一。而瑞士腦科學研究室發現，要從小加速寶寶的大腦發展，「神經鞘磷脂 EX」（即神經鞘磷脂加DHA）扮演了關鍵角色。

把握一生一次機會 3歲前奠定80% 腦發展「神經鞘磷脂EX」是關鍵！

根據台灣人的平均壽命來推算，你我一生大約活3萬天，在這3萬個日子裡面，科學家和醫師們研究顯示，從受孕成功開始起算的三年最為重要，更顯示了三歲前是重要的關鍵時期。

而要把大腦發展的「學習地基」打好，把握一生一次3歲前的關鍵期，寶寶需要攝取豐富的營養素，中國醫藥大學教授、中國醫大兒童醫院新生兒科主任林鴻志醫師直言，「神經鞘磷脂 EX」是關鍵。

▲營養充足與否對寶寶大腦發展至關重要。 圖／轉載自天下雜誌

3歲之前的這段發展，占據人生多重要的位置？神經鞘磷脂 EX 功能可怎樣發揮？林鴻志醫師表示，這段時光是寶寶一生中大腦、認知語言、肢體和動作發展最快速的時期，就拿認知語言發展來看，3歲前，孩子從不會說話，到能向身邊的人順利表達自己的需求，簡直是寶寶大腦發展的「大躍進」。

林鴻志醫師強調三歲前是寶寶大腦發展關鍵時期，無論大腦神經連結、腦容量、腦皺褶等都迅速增長，其中「神經髓鞘化」（Myelination）現象更深深影響未來反應力與學習能力發展。在寶寶3歲前，已經奠定大腦80% 的學習力，而研究證實神經鞘磷脂 EX 正有助加速嬰幼兒大腦發展。

▲三歲前是寶寶大腦發展關鍵時期，其中「神經髓鞘化」現象深深影響寶寶未來反應力與學習能力發展。 圖／轉載自天下雜誌

瑞士腦科學研究室發現加速學習發展的重大突破：「神經鞘磷脂 EX」

瑞士研究證實，攝取神經鞘磷脂 EX的寶寶，其學習力分數與攝取其他營養素的寶寶相比，勝出約20% 之多。可見攝取神經鞘磷脂 EX，能有效加快寶寶的學習發展。林鴻志醫師進一步解釋，神經鞘磷脂EX加速寶寶大腦發展的原因，在於「神經鞘磷脂 EX 功能有助於推動寶寶大腦神經髓鞘化」。

▲瑞士腦科學研究發現神經鞘磷脂 EX 功能對寶寶認知分數的影響。 圖／轉載自天下雜誌

大腦發展的關鍵就在「髓鞘化」！「神經鞘磷脂 EX」的重要性

常有人說「3歲定終生」，從科學角度來說，是真的嗎？林鴻志醫師笑說，這樣的說法是有其根據的，以人類大腦發展來說，3歲就完成了80%。想要寶寶學習力強、反應靈敏，除了陪伴與互動，針對「大腦發展」補充重要營養，也就是「神經鞘磷脂 EX」格外重要。

林鴻志醫師指出，嬰幼兒的神經纖維在出生時，發展並不完善，當外界刺激作用透過神經傳入大腦時，刺激的傳導在無髓鞘化的神經作用下寶寶會顯得反應較慢。

但經過「髓鞘化」的過程之後，如同包覆了絕緣體的電線一般，神經訊息能傳遞的快速而穩定，加速嬰幼兒大腦學習網絡的發展，幫助寶寶學得快、反應快。而在營養攝取時，神經鞘磷脂 EX則扮演寶寶大腦髓鞘化的一個重要角色。

提供關鍵營養「神經鞘磷脂EX」+家長悉心陪伴 幫助寶寶學得快

▲林鴻志醫師根據研究說明神經鞘磷脂EX有助快速穩定的神經發育，可加速幼兒大腦的學習發展。並說明神經鞘磷脂 EX 可透過奶、蛋、肉類，或選擇有神經鞘磷脂 EX 的食物。 圖／轉載自天下雜誌

林鴻志醫師呼籲，想要把握關鍵期加速寶寶大腦發展，攝取關鍵營養包括葉黃素、膽素、DHA，具有加乘作用，對學習力發展很有幫助。而「神經鞘磷脂 EX」，更可有效幫助寶寶髓鞘化，加速大腦發展。還有蛋白質、鐵、鋅等營養素，以及發育所需熱量的脂肪，寶寶也需攝取足夠，都有助於腦部發育的健全。

神經鞘磷脂 EX 可從母乳中攝取，因此，林鴻志醫師鼓勵媽媽們應盡可能餵哺母乳；但若因工作因素或奶量不足，也不用太擔心孩子神經鞘磷脂 EX 的攝取落後他人，透過奶、蛋、肉類，或選擇有神經鞘磷脂 EX，結合葉黃素、膽素，以及維生素B12、鐵質、鋅等的食物，為寶寶補充發展所需營養。

在寶寶發展的不同學習階段，林鴻志醫師強調，給予大腦神經新的刺激，當神經訊息傳導效率好，腦神經網絡發展快速，寶寶自然有更優的記憶力、解決問題力、專注力以及反應力。對的營養與愛的陪伴，下一代一定會聰明又健康。