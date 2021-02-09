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挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

聯合新聞網 / 綜合報導
挑選豬肉要豬肉要注意，「這3種」千萬別買，因為肉質和口感都較不好。示意圖／ingimage
挑選豬肉要豬肉要注意，「這3種」千萬別買，因為肉質和口感都較不好。示意圖／ingimage

農委會指出國人年豬肉總消費量約90萬公噸，大於歐美國家甚至比鄰近的日本還要多，這次要教大家判斷豬肉是否新鮮的小撇步，其中「這3種」豬肉千萬別買，因為肉質和口感都較不好。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，吃肉講究新鮮，不新鮮的豬肉腥味重口感不好，因此學會如何挑選猪肉，也是日常買菜必備的一項技能，只要掌握以下3個判斷關鍵，就能避免買到品質不好的肉類。

1.缺水成膜的豬肉

攤販會挑將缺水成膜的豬肉先賣給顧客，由於這種肉較不新鮮，一般是因為放置過久，造成失水成膜，導致肉質又乾又柴，腥味還很重。

2.有針孔的注水肉

雖然肉類市場管理嚴格，但也很難杜絕不良攤販賣注水肉，這種肉除了水分超出飽和外，摸上去會有滑溜溜的水珠且肉色泛白，最明顯特徵是是豬肉上會有針孔痕跡，吃起來口感差且水分占比高，所以千萬不要買。

3.肉色發紅的豬肉

正常豬肉的顏色是偏粉紅而不是深紅色，碰到肉色格外發紅的豬肉，切記要避開，這種肉有很大可能是死豬肉，不僅腥味重、口感差，營養價值也很低，讓人吃了不放心。

農委會

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