礁溪溫泉角逐全國好湯金泉獎 縣府設競選總部全力拉票
為吸引民眾到溫泉區泡湯，交通部觀光局舉辦第二屆的台灣好湯金泉獎評比，宜蘭縣政府強力行銷礁溪溫泉，今天特別成立「競選總部」，並在全縣各大重要交通節點設立競選宣傳看板，號召全國民眾力挺礁溪溫泉，更呼籲縣民將神聖的一票投給礁溪溫泉。
台灣共有19個優質溫泉區域資源，交通部觀光局推動台灣十大好湯，列出溫泉觀光的六大指標，並且設計出具有台灣溫泉特色的金泉獎七大獎項，其中「十泉十美獎」的評選，邀請遊客參與票選，共同選出大家心目中的台灣金泉。
宜蘭礁溪溫泉屬於PH7.5碳酸氫鈉泉，是台灣少見的平地溫泉，泉水色清無臭，湧到地表時約為58度C，此外礁溪溫泉含有「酚鈦鹼」成分，具有美容養顏效果，洗後皮膚備感光滑柔細，而且在礁溪火車站方圓 1.2公里的範圍內，約有近百家的旅館、飯店、浴池，形成「溫泉鄉」的特殊景致。
2021台灣好湯溫泉區金泉獎-十泉十美獎網路票選活動，期間從今年2月1日中午12點到3月31日中午12點，只要擁有臉書帳號就可加入會員並參加投票，每人每日最多可以投7個溫泉區。
為了使礁溪溫泉擠入金泉排行榜，縣政府傾全力拉票，今天宣布成立「競選總部」，縣長林姿妙表示，礁溪溫泉是宜蘭難得的天然資源，進而帶動食、宿、遊、購周邊產業的蓬勃發展，此外縣府每年冬天在礁溪鄉舉辦的「溫泉季」活動更吸引大量遊客造訪宜蘭。
她說，透過這次交通部觀光局舉辦的好湯網路票選活動，要號召全國民眾支持礁溪溫泉，更呼籲縣民集中選票，「唯一支持礁溪溫泉」，將對宜蘭的美好印象化為神聖的一票，讓宜蘭的美人湯成為全臺灣的夢幻金泉。
縣政府表示，除了把票投礁溪溫泉之外，還有機會獲得溫泉住宿券、泡湯券及IPHONE 12等多項獎品，歡迎到活動網址https://www.2020-21taiwanhotspring.net/，為礁溪溫泉投下神聖一票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言