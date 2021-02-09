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礁溪溫泉角逐全國好湯金泉獎 縣府設競選總部全力拉票

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，縣長林姿妙拜託大家把票投給礁溪溫泉，全力拉票。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，縣長林姿妙拜託大家把票投給礁溪溫泉，全力拉票。記者戴永華／攝影

為吸引民眾到溫泉區泡湯，交通部觀光局舉辦第二屆的台灣好湯金泉獎評比，宜蘭縣政府強力行銷礁溪溫泉，今天特別成立「競選總部」，並在全縣各大重要交通節點設立競選宣傳看板，號召全國民眾力挺礁溪溫泉，更呼籲縣民將神聖的一票投給礁溪溫泉。

台灣共有19個優質溫泉區域資源，交通部觀光局推動台灣十大好湯，列出溫泉觀光的六大指標，並且設計出具有台灣溫泉特色的金泉獎七大獎項，其中「十泉十美獎」的評選，邀請遊客參與票選，共同選出大家心目中的台灣金泉。

宜蘭礁溪溫泉屬於PH7.5碳酸氫鈉泉，是台灣少見的平地溫泉，泉水色清無臭，湧到地表時約為58度C，此外礁溪溫泉含有「酚鈦鹼」成分，具有美容養顏效果，洗後皮膚備感光滑柔細，而且在礁溪火車站方圓 1.2公里的範圍內，約有近百家的旅館、飯店、浴池，形成「溫泉鄉」的特殊景致。

2021台灣好湯溫泉區金泉獎-十泉十美獎網路票選活動，期間從今年2月1日中午12點到3月31日中午12點，只要擁有臉書帳號就可加入會員並參加投票，每人每日最多可以投7個溫泉區。

為了使礁溪溫泉擠入金泉排行榜，縣政府傾全力拉票，今天宣布成立「競選總部」，縣長林姿妙表示，礁溪溫泉是宜蘭難得的天然資源，進而帶動食、宿、遊、購周邊產業的蓬勃發展，此外縣府每年冬天在礁溪鄉舉辦的「溫泉季」活動更吸引大量遊客造訪宜蘭。

她說，透過這次交通部觀光局舉辦的好湯網路票選活動，要號召全國民眾支持礁溪溫泉，更呼籲縣民集中選票，「唯一支持礁溪溫泉」，將對宜蘭的美好印象化為神聖的一票，讓宜蘭的美人湯成為全臺灣的夢幻金泉。

縣政府表示，除了把票投礁溪溫泉之外，還有機會獲得溫泉住宿券、泡湯券及IPHONE 12等多項獎品，歡迎到活動網址https://www.2020-21taiwanhotspring.net/，為礁溪溫泉投下神聖一票。

宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。圖／縣政府提供
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。圖／縣政府提供
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣政府特別成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。圖／縣府提供
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣政府特別成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。圖／縣府提供
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪溫泉爭取角逐全國好湯金泉獎，縣府成立「競選總部」，動員各局處全力拉票。記者戴永華／攝影

溫泉季 觀光局 林姿妙

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