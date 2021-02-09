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過年把酒言歡要節制 別貪杯避免傷「心」成癮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農曆春節假期到，衛福部草屯療養院提醒，年節期間喝酒應適量才不會傷「心」成癮。圖／本報資料照
農曆春節假期到，衛福部草屯療養院提醒，年節期間喝酒應適量才不會傷「心」成癮。圖／本報資料照

新年餐敘圍爐，難免把酒言歡，但衛福部草屯療養院提醒，「小酌怡情，大飲傷身」，喝酒應適量也別熬夜，避免誘發心血管疾病酒精成癮患者則勿將過年飲酒合理化的濫飲，建議親友間要彼此提醒節制，顧健康也避免酒後脫序行為發生。

衛福部草屯療養院指出，喝酒是國人生活交際和婚喪喜慶文化的一部分，親友間新春圍爐難免也會飲酒作樂，增添喜慶氣氛，但常態且過量飲酒恐讓酒精成癮在不自覺中發生，除了傷害健康，若酒後脫序還恐衍生家庭或法律問題，得不償失。

而過年餐敘大魚大肉，熬夜飲酒更易傷「心」，根據相關醫學研究，久坐恐影響血液循環變差，熬夜又喝酒致使自律神經、交感神經等失衡或亢奮，易誘發心肌梗塞、中風等心血管疾病，又以高齡、「三高」和心血管疾病等患者為高風險群。

該院醫師陳奇硯則說，長期飲酒會影響身體健康，導致酒精性脂肪肝、酒精性肝硬化、胰臟炎、腸胃潰瘍出血；且致維生素缺乏造成周邊神經病變，或影響大腦皮質萎縮、智力退化；除此之外，酒癮也與不少精神疾病有高度的相關性。

而從醫療的角度上，酒癮為一種慢性復發性的腦部疾病，因此酒癮者可能會在戒除一段時間之後又再度復發，正確的戒酒方式跟認知是非常重要的，建議想戒酒或想幫助他人戒酒者應盡量尋求專業醫療，並避免過節時合理化濫飲等狀況發生。

草屯療養院因此提醒民眾，過年期間小酌無妨，但適量就好，千要不要貪杯才不會造成身體、心理上的負擔，所以席間不僅要避免勸酒，更建議要彼此提醒節制，減少無節制濫飲、縱情於酒海中等狀況，讓自己身體健康又舒適的過好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 心血管疾病 熬夜

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