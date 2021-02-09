慈濟醫院引進鼻咽採檢機器人 降低醫護感染風險

新冠肺炎疫情嚴峻，其中醫護人員採檢時非常容易被感染，為提供更安全的防疫環境，花蓮慈濟醫院引進「自動鼻咽採檢機器人」。該機器採檢需1分30秒，不但可節省人力採檢穿脫的2次、約20分鐘隔離衣的時間成本，也讓醫護不用和受檢者接觸，降低感染風險並提高採檢效率，預計農曆春節後啟用。

雖然用人力採檢棒探入鼻咽或口咽採檢僅約15秒，但醫護人員在採檢時須全副武裝穿上隔離衣，且亦有感染風險，為了降低接觸傳染的機會，慈濟醫院購置由台灣鈦隼生物科技公司研發的「自動鼻咽採檢機器人」，這台機器人結合臉部辨識醫療3D定位、機器手臂等高端技術的鼻咽採檢，提供更加安全的防疫環境。

慈濟醫院指出，「鼻咽採檢機器人」可依照不同臉部構造進行定位，自動識別病患臉部結構，精確定位鼻孔位置，藉由自動導引深入鼻腔來採集病患檢體。使用「自動鼻咽採檢」能將採檢的流程標準化並設定SOP，讓精準度更提升，避免偽陰性產生。

為了打造更安全的防疫環境，花蓮慈院搭建安置採檢機器人的組合屋，並將組合屋建置在急診大樓外，讓需要採檢的民眾能不踏入醫療院區就完成採檢；現已正式將機器引進組合屋內組裝，預計農曆年後啟用。