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國光客運春節推票價優惠 搭車還可免費看電影

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運表示，各車站都有提供酒精消毒液，乘客上車前一律測量額溫，駕駛全程配戴口罩，也會提醒要求乘客車上全程配戴口罩並禁止飲食。圖／國光客運提供
國光客運表示，各車站都有提供酒精消毒液，乘客上車前一律測量額溫，駕駛全程配戴口罩，也會提醒要求乘客車上全程配戴口罩並禁止飲食。圖／國光客運提供

為了鼓勵民眾多加利用大眾運輸返鄉出遊，國光客運即日起推出卅六條中、長程地區及國五路線平均85折優惠，加上今年特別推出「孝親專案」，六十五歲以上銀髮族有原優待票再打5折優惠，等於只要全票核定票價的四分之一，再配合交通部觀光局加碼補助住宿，搭乘國光客運北上前往北北基桃竹等六縣市，55歲以上國民每人每日住宿更可折抵1500元。

國光客運平均85折優惠路線包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國五路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

85折優惠適用至16日（大年初五），65歲以上銀髮族孝親專案限定即日起至11日（除夕）北上路線以及12日（大年初一）至14日（大年初三）南下路線。

國光客運表示，這次也持續和台灣大哥大旗下影音平台myVideo合作，即日起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運 請你追劇》活動，乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量1萬組3天72小時免費電子序號，免費觀賞電影《無聲》與《怪胎》等金馬獎強片，就連全系列《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫也都不用錢，下車回家後還可無縫接軌，春節連假期間無論車上或在家都可放心追劇。

國光客運表示，各車站都有提供酒精消毒液，乘客上車前一律測量額溫，駕駛全程配戴口罩，也會提醒要求乘客車上全程配戴口罩並禁止飲食；每部班車都會進行完整清潔消毒標準作業程序SOP，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，以75%稀釋酒精擦拭清潔，至於空調出風口、椅墊與頭枕巾等處，同樣會以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，整部車定期以食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

國光客運表示，這次也持續和台灣大哥大旗下影音平台myVideo合作，即日起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運 請你追劇》活動，乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量1萬組3天72小時免費電子序號。圖／國光客運提供
國光客運表示，這次也持續和台灣大哥大旗下影音平台myVideo合作，即日起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運 請你追劇》活動，乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量1萬組3天72小時免費電子序號。圖／國光客運提供

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