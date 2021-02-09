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全台7站紅害15橘警 環保署籲這些地區減少戶外活動
環保署上午10時監測，全台有7空品測站紅害，其中6站在高雄、1站在屏東，另有15個橘色警戒，分布在南投至屏東。環保署提醒，高雄仁武、大寮、林園、復興、屏東、鳳山、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動，竹山地區及南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
環保署表示，今天清晨至上午環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，中南部地區位於下風處，易累積汙染物；傍晚環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，須留意汙染物累積情形；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
今天各地空品，高屏空品區為「紅色警示」等級，中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，近山區可能達紅色警示等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
10日清晨至上午環境風場仍為偏東風，竹苗以南位於背風側，擴散條件較差，易累積汙染物；晚間受到鋒面影響，全台各地皆有短暫陣雨發生機率，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好，但雲嘉南空品區仍為「紅色警示」等級，中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。
11日受鋒面通過及東北季風增強影響，全台各地擴散條件轉好，且受降雨洗除作用影響，空氣品質逐漸好轉。雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。
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