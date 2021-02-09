快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認錯了！北農：蔬菜銷毀量多未灑石灰...會加強SOP

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北農7日銷毀蔬菜未經標準作業程序灑上石灰粉或染非食用色素。圖／農民提供
北農7日銷毀蔬菜未經標準作業程序灑上石灰粉或染非食用色素。圖／農民提供

網路流傳數張北農將蔬菜大量傾倒照片，北農昨日表示，銷毀的蔬菜是被驗出農藥殘留與規定不符；不過內部人士表示，農藥超標應染上非食用色素或灑石灰銷毀，直接銷毀不符合SOP。對此，北農主秘路全利今天坦言，因為前天銷毀數量太多，所以才沒有灑石灰，以後會加強SOP程序。

日前網路社群平台上流傳台北農產運銷公司大量銷毀蔬菜的照片，北農事後發聲明稿表示，照片是7號的蔬菜，是因為質譜化學快檢，驗出農藥殘留與規定不符，以及蔬菜黃化但仍滯銷，才一併銷毀。

北農內部人士表示，若北農要處理農藥殘留超標的蔬菜或殘菜，依照銷毀的SOP，應該要染上不可食用的色素，或鋪上石灰才進行銷毀，若照片真是要銷毀的蔬菜，恐不符合程序。

北農主秘路全利今天受訪時表示，7號當天因為報廢量很大，大約有1200多件，所以在公開場合銷毀，他坦言當天確實沒有灑石灰，強調日後進行銷毀時，一定會加強標準作業流程。路全利指出，當天雖然沒有灑石灰，但有派員管制，禁止人員撿拾。

路全利說，前兩天北部的氣溫都超過25度以上，氣候炎熱，蔬菜經長途運輸，到北農後開箱驗貨，發現因為過於悶熱導致蔬菜發黃，雖工作人員大力促銷，仍乏人問津，才依照報廢程序處理。

北農 農藥殘留

延伸閱讀

菜價崩盤 恐至清明 數十噸連箱丟

符合銷毀SOP？網傳蔬菜傾倒照 北農：農藥超標銷毀

葉菜盛產無處去北農拍賣嚴重大塞車 農民嘆賠錢捶心肝

春節多吃菜！消費低迷價格差 葉菜棄拍部分產地棄耕

相關新聞

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

今天清晨台灣東部海域連續兩起規模5以上的地震，引發各界關注。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，昨天凌晨0時56分的地震，...

凌晨連2震「國家警報」卻沒響 鄭明典解惑了

根據中央氣象局初步報告，今清晨0時56分發生規模5.5地震，接著凌晨0時58分又發生規模5.7地震，不過相較於昨天凌晨日...

台灣人一年吃掉百億元菇類 背後竟有永續、食安疑慮？

台灣人愛吃菇，香氣濃郁的冬菇更是年節必備。但吃菇就是要砍樹，卻很少人關心種菇的木頭從哪來，有沒有違法砍樹？木屑有沒有甲醛、重金屬殘留？直到恆春半島的銀合歡被砍，竟解決了新社菇農困擾多年的難題。

手扶梯左右派之爭 學者：有規則才兼顧安全與效率

女醫師黃宥嘉近日在北捷搭手扶梯因站在左側遭後方男子要求讓路，引爆衝突，黃女在臉書發文批「捷運局沒路用放任婦孺被欺負」，引...

年難過了！兒借玩手機課金26萬...父見帳單臉綠了

春節連假到來，許多家庭因疫情取消出遊計畫，孩子待在家中最常做的就是玩手機，不過新北市消保官提醒，連假後經常湧現未成年子女...

慈濟醫院引進鼻咽採檢機器人 降低醫護感染風險

新冠肺炎疫情嚴峻，其中醫護人員採檢時非常容易被感染，為提供更安全的防疫環境，花蓮慈濟醫院引進「自動鼻咽採檢機器人」。該機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。