認錯了！北農：蔬菜銷毀量多未灑石灰...會加強SOP

網路流傳數張北農將蔬菜大量傾倒照片，北農昨日表示，銷毀的蔬菜是被驗出農藥殘留與規定不符；不過內部人士表示，農藥超標應染上非食用色素或灑石灰銷毀，直接銷毀不符合SOP。對此，北農主秘路全利今天坦言，因為前天銷毀數量太多，所以才沒有灑石灰，以後會加強SOP程序。

日前網路社群平台上流傳台北農產運銷公司大量銷毀蔬菜的照片，北農事後發聲明稿表示，照片是7號的蔬菜，是因為質譜化學快檢，驗出農藥殘留與規定不符，以及蔬菜黃化但仍滯銷，才一併銷毀。

北農內部人士表示，若北農要處理農藥殘留超標的蔬菜或殘菜，依照銷毀的SOP，應該要染上不可食用的色素，或鋪上石灰才進行銷毀，若照片真是要銷毀的蔬菜，恐不符合程序。

北農主秘路全利今天受訪時表示，7號當天因為報廢量很大，大約有1200多件，所以在公開場合銷毀，他坦言當天確實沒有灑石灰，強調日後進行銷毀時，一定會加強標準作業流程。路全利指出，當天雖然沒有灑石灰，但有派員管制，禁止人員撿拾。

路全利說，前兩天北部的氣溫都超過25度以上，氣候炎熱，蔬菜經長途運輸，到北農後開箱驗貨，發現因為過於悶熱導致蔬菜發黃，雖工作人員大力促銷，仍乏人問津，才依照報廢程序處理。