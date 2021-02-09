防疫順時中了嗎?爆夯家電好物輕鬆提升生活品質

新冠疫情又升溫！還好大多數民眾立刻啟動應變措施，沒事不出門，盡量待在家裡。根據媒體統計，自去年初疫情開始延燒，民眾待在家的時間平均增加了1.7小時，40歲到49歲的消費者因為居家工作的緣故，宅居時間比以往多了4小時。民眾待在家的時間拉長，引發對居家衛生的重視，正所謂「在外防疫靠口罩，在家防疫靠家電罩」，許多家電產品成了居家防疫必備的生活好物。

民眾待在家的時間拉長，引發對居家衛生的重視。 圖／Panasonic 提供

冷暖空調PX系列、清淨機、除濕機JH，拯救室內空氣品質

針對最多人在意的室內空氣品質，Panasonic搭載nanoe™ 健康科技，有效抑制過敏原、黴菌、病毒達99.9%，空調PX透過nanoeTMX主動分解PM2.5等有害物質，nanoeTM-G主動吸附看不見的過敏原和塵蟎屍體，帶回濾網去除，能循環淨化空氣，讓家中空氣更健康。

冷暖空調PX系列能循環淨化空氣，大範圍吹送，讓家中空氣更健康。 圖／Panasonic 提供

空氣清淨機F-P50HH則是用於10坪大小的室內，透過主動淨化、強力過濾雙重防護，有效掌握空氣品質，榮獲管理雜誌2021年度理想品牌空氣清淨機第一名。

Panasonic空氣清淨機榮獲管理雜誌2021年度理想品牌空氣清淨機第一名。 圖／Panasonic 提供

最新一代清淨除濕機JH同時具備清淨機與除濕機的功能，一次解決空氣品質劣化與潮濕發霉等居家困擾，能夠深層淨化空氣，適合家中無法同時擺放除濕機與空氣清淨機的消費者。

最新一代清淨除濕機JH同時具備清淨機與除濕機的功能，節省擺放空間。 圖／Panasonic 提供

業界最大容量兩門電冰箱，裝得下媽媽的心願清單

此外，在這一年多來，民眾在家吃飯的機會也變多了。冰箱不夠大?冷凍庫裝不下?是不少家庭的困擾。Panasonic電冰箱NR-B659TG擁有業界最大650L容量、超大冷凍室200L，裝得下一週份量的食材，可以減少出門採買的次數，真正體貼家人的需求。Ag銀除菌功能維持蔬果鮮度，同時應用ECONAVI智慧節能科技，能夠根據使用習慣主動調整至最省運轉，更節能！更省力！

業界最大容量冰箱，裝得下一週份量的食材，讓主婦買菜免煩惱、更省力。 圖／Panasonic 提供

蒸烘烤微波爐，一鍵就能化身廚神

想要快速上菜，輕鬆做出美味料理嗎?與日本同步的蒸烘烤微波爐NN-BS1700結合「電鍋、烤箱、微波爐」的設計，三合一，省下廚房的空間。無論是一般的料理復熱、平日三餐的準備、或是節慶大餐等不同的料理需求，都難不倒它！NN-BS1700擁有業界唯一64眼紅外線及業界首創旋風微波加熱技術，能夠隨時偵測不同食材的溫度，精準控溫、有效率的烹煮出好吃入味的一餐。內建396道中、西式自動料理行程，消費者只要把食材準備好，並選擇相對應的自動食譜，就能輕鬆端出道道美味佳餚，在家也能煮出餐廳級的料理。

NN-BS1700結合「電鍋、烤箱、微波爐」的設計，讓消費者輕鬆做出多樣料理。 圖／Panasonic 提供

蒸烘烤微波爐內建396道中、西式自動料理行程，是懶人必備的廚房神器。 圖／Panasonic 提供

衣物的衛生不可輕忽！蒸氣電熨斗神救援

防疫期間除了避免進入密閉空間及人多的環境，還要注意個人清潔，光是戴口罩、勤洗手已不足夠，人在外出時，衣物上容易沾到大面積病毒，因此回家一定要殺菌處理。Panasonic直立式洗衣機擁有溫水泡洗淨、nanoe™ X雙效自動槽洗淨功能，能有效抑制細菌，為防疫增加多一道防線。

衣物上最容易沾到大面積病毒，溫水泡洗淨才能有效抑菌。 圖／Panasonic 提供

若有時衣服忘了洗又急著要穿，來不及的衣服就交給Panasonic蒸氣電熨斗吧！平燙、掛燙一機兩用，快速除皺同時去除異味，高溫蒸氣快速除菌除蟎，讓衣物一下子就能變得清潔如新！

來不及洗的衣服，用蒸氣電熨斗即可高溫除菌除蟎、快速除皺。 圖／Panasonic 提供

全球防疫，人人有責！只要用謹慎的態度應變，用智慧的方式保護自己，抗疫期間一樣可以放鬆享受生活，還能趁機凝聚家人情感，創造家的美好新面貌！

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