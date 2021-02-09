翡翠水庫蓄水率8成8 大台北地區5月底前民生用水無虞

後天就是除夕，台北翡翠水庫管理處表示，今年春節期間，大台北地區用水無虞，目前翡翠水庫有效蓄水量達2億9483萬噸，蓄水率達8成8。2月8日下午3時水位為165.52公尺，評估大台北地區春節期間至5月底前，民生用水無虞。

翡管局表示，去年雨量偏少、氣候乾旱，尤其6月至9月降雨量僅歷年同期46%，為翡翠水庫營運以來史上第二枯。同時中央也推動板新供水改善計畫二期工程2019年10月底完工，翡翠水庫供水人口由500萬人增加至600萬人。

翡管局提到，在降雨偏少、供水量增加情況下，翡管局審慎進行水庫操作，去年不僅滿足台北地區用水需求，更全力配合中央水源調度，充分支援新北市板新地區用水，統計全年支援水量達2億1400萬立方公尺，約一座石門水庫有效庫容量，支援量較2019年大幅增加33%，使石門水庫在枯旱時期有能力調配水源南向支援新竹，以穩定新竹科學園區用水。

翡管局表示，除供水充足外，依環保署全國水庫水質標準，翡翠水庫全年平均卡爾森優養指數(CTSI)為37.46屬貧養等級的優良水質，已連續8年為貧養等級的優良水質，為全國水庫唯一達成此水質標準者。

另依據去年淤積調查結果，翡翠水庫全年淤積量僅為25.4萬立方公尺，遠低於水庫設計當時推估北勢溪的年輸沙量113.6萬立方公尺，累計淤積量為2713.9萬立方公尺，累積淤積率僅6.68%，顯示翡翠水庫集水區保育及水庫減淤操作成效良好。

雖然目前翡翠水庫蓄水量充足，翡管局仍需再次籲請民眾秉持「有水當思無水之苦」精神，隨時維持節約用水好習慣，從小處節水做起，以珍惜寶貴水資源。