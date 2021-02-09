春節「先雨後穩」 氣象局：小年夜至除夕全台小心雷雨

春節將屆，中央氣象局表示，今年春節假期的天氣趨勢為「先雨後穩」；春節期間離島容易有低雲或局部起霧的情況，提醒要搭機往返馬祖、金門的民眾要注意航班資訊。

氣象局表示，今年春節假期長達7天，小年夜白天隨著鋒面逐漸接近，東半部有局部短暫雨的情形，其他地區下半天過後的降雨機率也會略微增加；馬祖、金門及中南部易受低雲或局部霧，影響能見度。

氣象局說，小年夜晚間起至11日(除夕)上午受鋒面影響，各地天氣不穩定且容易有陣雨情況，對流區將伴隨局部雷雨、強陣風及瞬間大雨，台灣附近海面風浪亦明顯增大；除夕下午鋒面通過，降雨趨緩，但北部及東半部受東北季風增強影響，仍有局部短暫雨的情形，北台灣氣溫稍降，中南部雨勢停歇，轉為多雲的天氣。

氣象局表示，初一(12日)至初五(16日)受東北季風影響，迎風面的北部及東半部雲量稍多病有局部短暫雨的情形，尤其北台灣天氣較涼，中南部大致為多雲到晴的天氣，白天舒適早晚涼，日夜溫差大。

氣象局說，12日(初一)至16日(初五)中南部清晨易有局部霧，15日(初四)、16日(初五)馬祖及金門易可能有低雲或霧的狀況，影響能見度。

氣象局表示，整個春節天氣大致分為「三個階段」，其中小年夜至除夕上午，受到鋒面影響，天氣不穩定，會有局部陣雨或是雷雨的情況；除夕下半天至夜間，鋒面通過，天氣較穩，不過氣溫仍涼，初一至初五則是「北雨南晴」，離島地區要留意局部起霧的狀況。

氣象局也提醒，中南部因為輻射冷卻效應，日夜溫差大，白天高溫可達25至27度，夜間可能只有12至16度左右；北台灣則是整天都較涼。

氣象局說，年節前期的天氣變化較為快速，後期預報仍有不確定性，建議民眾要多留意天氣轉變，春節連假期間，每天下午也將在臉書「報天氣」粉絲專頁提供未來一周天氣預報圖卡，歡迎民眾多加參考。