快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節「先雨後穩」 氣象局：小年夜至除夕全台小心雷雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局表示，今年春節假期的天氣趨勢為「先雨後穩」；春節期間離島容易有低雲或局部起霧的情況，提醒要搭機往返馬祖、金門的民眾要注意航班資訊。記者邱瓊玉／攝影
中央氣象局表示，今年春節假期的天氣趨勢為「先雨後穩」；春節期間離島容易有低雲或局部起霧的情況，提醒要搭機往返馬祖、金門的民眾要注意航班資訊。記者邱瓊玉／攝影

春節將屆，中央氣象局表示，今年春節假期的天氣趨勢為「先雨後穩」；春節期間離島容易有低雲或局部起霧的情況，提醒要搭機往返馬祖、金門的民眾要注意航班資訊。

氣象局表示，今年春節假期長達7天，小年夜白天隨著鋒面逐漸接近，東半部有局部短暫雨的情形，其他地區下半天過後的降雨機率也會略微增加；馬祖、金門及中南部易受低雲或局部霧，影響能見度。

氣象局說，小年夜晚間起至11日(除夕)上午受鋒面影響，各地天氣不穩定且容易有陣雨情況，對流區將伴隨局部雷雨、強陣風及瞬間大雨，台灣附近海面風浪亦明顯增大；除夕下午鋒面通過，降雨趨緩，但北部及東半部受東北季風增強影響，仍有局部短暫雨的情形，北台灣氣溫稍降，中南部雨勢停歇，轉為多雲的天氣。

氣象局表示，初一(12日)至初五(16日)受東北季風影響，迎風面的北部及東半部雲量稍多病有局部短暫雨的情形，尤其北台灣天氣較涼，中南部大致為多雲到晴的天氣，白天舒適早晚涼，日夜溫差大。

氣象局說，12日(初一)至16日(初五)中南部清晨易有局部霧，15日(初四)、16日(初五)馬祖及金門易可能有低雲或霧的狀況，影響能見度。

氣象局表示，整個春節天氣大致分為「三個階段」，其中小年夜至除夕上午，受到鋒面影響，天氣不穩定，會有局部陣雨或是雷雨的情況；除夕下半天至夜間，鋒面通過，天氣較穩，不過氣溫仍涼，初一至初五則是「北雨南晴」，離島地區要留意局部起霧的狀況。

氣象局也提醒，中南部因為輻射冷卻效應，日夜溫差大，白天高溫可達25至27度，夜間可能只有12至16度左右；北台灣則是整天都較涼。

氣象局說，年節前期的天氣變化較為快速，後期預報仍有不確定性，建議民眾要多留意天氣轉變，春節連假期間，每天下午也將在臉書「報天氣」粉絲專頁提供未來一周天氣預報圖卡，歡迎民眾多加參考。

氣象局 春節 天氣動態 除夕夜

延伸閱讀

鋒面接近！小年夜至除夕恐春雷乍響 壞天氣持續到初三

桃機春節單日旅運僅282人次 創下歷史新低紀錄

小年夜至除夕南部台東防雷雨 北部有雨至初三

一張圖看天氣！ 春節這兩天最不穩 恐有大雨雷擊強陣風

相關新聞

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

今天清晨台灣東部海域連續兩起規模5以上的地震，引發各界關注。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，昨天凌晨0時56分的地震，...

凌晨連2震「國家警報」卻沒響 鄭明典解惑了

根據中央氣象局初步報告，今清晨0時56分發生規模5.5地震，接著凌晨0時58分又發生規模5.7地震，不過相較於昨天凌晨日...

台灣人一年吃掉百億元菇類 背後竟有永續、食安疑慮？

台灣人愛吃菇，香氣濃郁的冬菇更是年節必備。但吃菇就是要砍樹，卻很少人關心種菇的木頭從哪來，有沒有違法砍樹？木屑有沒有甲醛、重金屬殘留？直到恆春半島的銀合歡被砍，竟解決了新社菇農困擾多年的難題。

手扶梯左右派之爭 學者：有規則才兼顧安全與效率

女醫師黃宥嘉近日在北捷搭手扶梯因站在左側遭後方男子要求讓路，引爆衝突，黃女在臉書發文批「捷運局沒路用放任婦孺被欺負」，引...

年難過了！兒借玩手機課金26萬...父見帳單臉綠了

春節連假到來，許多家庭因疫情取消出遊計畫，孩子待在家中最常做的就是玩手機，不過新北市消保官提醒，連假後經常湧現未成年子女...

慈濟醫院引進鼻咽採檢機器人 降低醫護感染風險

新冠肺炎疫情嚴峻，其中醫護人員採檢時非常容易被感染，為提供更安全的防疫環境，花蓮慈濟醫院引進「自動鼻咽採檢機器人」。該機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。