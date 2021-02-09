腰酸背痛有苦難言 不動刀也能重展笑顏

台中86歲廖姓男子下背、左腳麻痛長達兩年，就醫發現是多節腰椎嚴重退化及壓迫神經，但不想接受手術，夜不成眠；75歲林姓男子也因腰椎病變動過脊椎融合手術，近期又因脊椎滑脫導致腰部疼痛，但又不想冒開刀及麻醉風險，只能接受保守治療，但效果不大，有苦難言，經醫師評估後，接受神經阻斷術治療後，疼痛大幅緩解。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師林琮凱提醒，頸椎、腰椎或坐骨神經痛的患者，若保守治療超過三個月仍無改善，可與醫師討論下一步適合的治療，而神經阻斷術的效果是在手術前可考慮的治療方式之一。

廖姓病患說，他長年飽受下背痛及左腳麻痛所苦，無法久站，醫師說要手術，但他擔心手術風險高，只得接受各項保守治療，可惜不見效，直到最近狀況加劇，夜不成眠，後經衛生所轉介到亞大醫院就診，經醫師建議採用神經阻斷術治療，術後效果很滿意，總算可以好好睡一覺了！「以前身體就像開一輛老爺車，打完針後就像換輛新車一樣」。

林琮凱表示，當脊椎神經受到壓迫，其神經支配的部位容易產生痠、麻、痛、甚至無力等症狀，尤其是腰椎要負擔上半身重量還要支撐彎曲伸展等動作，容易有退化長骨刺或是椎間盤突出等壓迫神經的疾病。

林琮凱介紹，神經阻斷術採局部麻醉，並一根極細小的電極針，透過Ｘ光機影像導引，將藥物注射於目標神經或關節腔周圍，以阻斷或緩解疼痛，手術就像一般打針注射，術後觀察行走無礙即可返家不需住院，隔日移除紗布即可正常洗浴，神經阻斷術治療效果顯著、副作用低，也可避免長期吃藥造成的副作用。