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因應春節疏運 高鐵今加開2班次

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵表示，今(9)日下午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車。圖/報系資料照
台灣高鐵表示，今(9)日下午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車。圖/報系資料照

為因應春節返鄉人潮，台灣高鐵表示，今(9)日下午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車，歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。

高鐵也提醒，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，其餘時段尚有空位，敬請尚未購票的旅客，預先透過高鐵企業網站「銷售資訊」查詢。

高鐵公司表示，今日起至2月16日止，所有車次實施全車對號座，搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，旅客因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

加班車資訊如下：

2/9(二)

南下8817車次 14:15自南港站發車，16:50抵達左營站

南下8827車次 19:15自南港站發車，21:50抵達左營站

高鐵

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