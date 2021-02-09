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冬季大宗蔬菜過剩暴跌農民難過年 暖心里長幫菜農直銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜等，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜等，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾5成，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元；菜農向熱心公益，擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭求助，楊連日來透過臉書直銷花椰菜等，獲大批臉友熱情響應，有農民載來500斤菜，很快就賣光光。

楊石旭說，朴子松梅里長吳宗憲種的花椰菜，找他代為促銷，這2天共幫他們夫妻賣了5車約500斤的花椰菜，感謝大家踴躍購買，才能銷售這麼多的青花椰菜，他代表吳宗家人向大家說聲謝謝，謝謝大家幫助小農度過難關，這就是「幸福朴子人」臉書社團成立的宗旨。

一名載嬰兒少婦，騎機車來買高麗菜，她看到品質不錯，又增購4箱高麗菜及5箱玉米，希望年前送給弱勢家庭，少婦客氣低調，不願透露身分，謝謝這位少婦的善心，幫菜農好過年。

楊石旭說，根據蔬菜最大產地雲林縣府農業處長吳芳銘臉書公布訊息，受疫情影響，國內很多活動及尾牙停辦，市場消費動能不足，葉菜類·價格下跌，農民血本無歸，高麗菜從1月初至今已交易價已下跌66 ％，增量12％。

另花椰菜交易價下跌68％，量增加約93％，台北第二果菜市場由於到貨量過多，場地位置和冷鏈設備不足，已規定未卸貨的貨車不得進入市場拍賣，現場可看到許多葉菜類被拆箱丟棄成堆，農民辛勤耕種的血汗錢血本無歸。

冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜及高麗菜，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜及高麗菜，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜等，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供
冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜價格下跌；擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，透過臉書直銷花椰菜等，獲大批臉友熱情響應。圖／楊石旭提供

高麗菜 農民

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