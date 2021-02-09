鋒面接近！小年夜至除夕恐春雷乍響 壞天氣持續到初三

氣象局表示，今受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北、台灣東半部地區及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，迎風面北部、東半部有較密實的低層雲，西側則有中層雲及高層雲接近。北海岸、大台北及東半部有局部降雨。北台灣因冷空氣南下，低溫較昨晨略降；新竹以南則因雲量增多、風力增強，「輻射冷卻」大幅減弱，低溫反較昨晨回升。

截至5時平地最低氣溫出現在苗栗公館鄉12.7度。其他各地區的平地最低氣溫為：北部(新北石門區)12.9度，中部(雲林古坑鄉)13.1度，南部(台南柳營區)13.4度，東部(宜蘭三星鄉)13.6度。

吳德榮說，根據最新(8日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部為多雲時晴；北台濕涼、中南部日夜溫差仍大。今日氣溫：北部13至21度，中部13至27度，南部13至27度，東部14至26度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬春節期間的天氣：小年夜(10日)鋒面逐漸接近，明上午起各地降雨機率逐漸提高；晚間鋒面的「對流雲系」移入，影響至除夕(11日)中午，有較大雨勢，局部地區亦有今年首發「春雷乍響」的機率。

除夕下午起「對流雲系」通過，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。

吳德榮說，期末年初四(15日)的模擬，東北風水氣減少，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨的機率；年初五(16日)水氣又增多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；由於理論的限制，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。