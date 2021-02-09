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連2震！ 前天10多則警報今天卻嘸 民眾：扣達用完了？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
今清晨連2震，多數民眾這次有感地震反而沒收到國家級警報。圖／民眾提供
今清晨連2震，多數民眾這次有感地震反而沒收到國家級警報。圖／民眾提供

又有地震！根據中央氣象局初步報告，今清晨0時56分發生規模5.5地震，接著凌晨0時58分又發生規模5.7地震，有別於7日連續收到10多則國家級警報，這次有感地震多數民眾都沒收到警報，讓大家紛紛問「警報扣達已經用完了嗎？

地震當下，不少民眾在臉書發出地震文，有民眾表示，「搖第一次以為自己血糖低，但第二次超有感，花瓶都搖到互相碰裝，當下馬上打開房間門」、「剛剛發生的地震感覺比前天大，卻沒有收到國家級警報」。

網友指出，中央氣象局發布地震報告表示，此次地震宜震度為宜蘭3、花蓮2、南投2、台中2、苗栗2、雲林2、嘉義2、台北1、桃園1、新竹1、台東1、彰化1、高雄1，可能是因地震規模未達警報標準，才沒收到國家級警報。

地震 氣象局

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