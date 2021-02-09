丈夫失去功能 「婆婆殺了我」名列10大情感教育事件

台灣性教育學會與華人情感教育教育發展協會昨天舉行記者會公布2020年台灣十大性與情感教育事件，去年8月在社群媒體瘋傳的「婆婆殺了我」新聞名列第十名。協會評析，事件中的丈夫，也就是媳婦的先生、婆婆的兒子，應扮演最關鍵角色，此事件凸顯很多家庭中失去功能的丈夫角色。

去年8月，一名張姓女子寫下名為「我的婆婆殺了我」的文章，三小時後被發現在家中自殺。張女婆家未通知娘家過世消息，娘家家人想查看張女手機，還被婆婆要求「簽借據」並在三天內歸還，更對娘家提出「不許接觸張姓女子遺體」等無理要求，引發公憤。

華人情感教育發展協會副理事長張文昌表示，婆媳問題的本質是夫妻問題加上母子問題，當中最關鍵的角色是「丈夫」。姻親關係應由夫妻雙方共同面對，無論是媳婦對公婆、女婿對岳父母，遇到任何感覺不舒服的狀況、情緒，除非自己覺得無所謂，都應該找機會和另一半訴說，並商量如何因應，而非讓自己單獨面對。

張文昌分析，依張女對婆媳關係的陳述，明顯感受到張女的壓力、焦慮與無力感。這樣的心理狀態，與張女相處互動理當最多的丈夫，卻未能了解與重視，也無法發揮支持妻子的功能。

張文昌說，婚姻關係穩定的前提是兩人的獨立自主與成熟度，婆婆的意見可以參考，但絕不能成為家庭事務的主導者與決定者。當婆媳衝突發生時，丈夫應委婉告訴母親應有的原則與界線，而非任憑妻子壓抑情緒、受盡委屈。至少也要讓妻子休息、放鬆，不用再面對咄咄逼人的婆婆，或替妻子尋求心理諮商資源。

談到結婚生子，「生不如死！新生兒跌破17萬」也名列去年十大情感教育事件第三名。世新大學社會心理系教授詹昭能表示，不婚或不生的國人漸增，反映婚育價值觀改變。過往調查發現，「婚姻與家庭的意義與價值」是國人結婚與否的最重要關鍵因素；「養兒育女的意義或價值」也名列生育與否的關鍵因素之一。呼籲我國落實愛與被愛的情感教育，重振婚育和家庭價值觀。

昨天記者會公布的十大情感教育事件包括通姦除罪化、長榮女大生命案、生不如死！新生兒跌破17萬、滿18歲可自主結婚、豬揚變色、高雄少女失聯案、丁允恭辦公室淪砲房，挨批劈腿及逼墮胎、王建煊打造理想長照機構「天使居」照顧無子長者、台版N號房事件、婆婆殺了我。

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